«Краснодар» обыграл «Ахмат» в матче чемпионата России

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В составе «Краснодара» голы забили Александр Мартынович (53-я минута), Виктор Классон (76) и Иван Игнатьев (90). У «Ахмата» отличились Исмаэл (73) и Антон Швец (90).

Победа позволила «Краснодару» подняться на третье место в таблице чемпионата России, команда набрала 10 очков в пяти матчах. «Ахмат» опустился на шестую позицию, потерпев второе поражение подряд после трех побед на старте чемпионата, в активе клуба из Грозного девять очков.