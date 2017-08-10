«Краснодар» обыграл «Ахмат» в матче чемпионата России
ТАСС, 10 августа. «Краснодар» со счетом 3:2 одержал победу над грозненским «Ахматом» в выездном матче пятого тура чемпионата России по футболу.
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В составе «Краснодара» голы забили Александр Мартынович (53-я минута), Виктор Классон (76) и Иван Игнатьев (90). У «Ахмата» отличились Исмаэл (73) и Антон Швец (90).
Победа позволила «Краснодару» подняться на третье место в таблице чемпионата России, команда набрала 10 очков в пяти матчах. «Ахмат» опустился на шестую позицию, потерпев второе поражение подряд после трех побед на старте чемпионата, в активе клуба из Грозного девять очков.
«Краснодар» в следующем матче 13 августа на своем поле примет пермский «Амкар». «Ахмат» в тот же день на выезде сыграет с
|10.08.2017 20:00
|Зрители 17342
|основной раунд: 5-й тур
|Ахмат Арена
|Олег Кононов
|Игорь Шалимов
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|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Голевые моменты
|5
|13
|Удары (всего)
|13
|7
|Удары в створ
|8
|9
|Угловые
|6
|12
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Сергей Суховерхов (Воронеж, Россия)
|Боковой судья
|Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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