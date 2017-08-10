Конфликт Мамаева и Родолфо перерос в драку в перерыве матча ЧР «Ахмат» — «Краснодар»
МОСКВА, 10 авг —
Р-Спорт. Конфликт полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и защитника «Ахмата» Родолфо в первом тайме матча пятого тура чемпионата России перерос в массовую стычку в подтрибунном помещении, сообщает в своем микроблоге в Twitter журналист Адам Зубайраев.
В концовке первого тайма между Мамаевым и Родолфу на поле произошла стычка, после чего оба игрока получили по желтой карточке. По сообщению журналиста, стычка была вызвана расистскими высказываниями полузащитника «Краснодара».
|10.08.2017 20:00
|Зрители 17342
|основной раунд: 5-й тур
|Ахмат Арена
Главные тренеры
|Олег Кононов
|Игорь Шалимов
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Голевые моменты
|5
|13
|Удары (всего)
|13
|7
|Удары в створ
|8
|9
|Угловые
|6
|12
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Сергей Суховерхов (Воронеж, Россия)
|Боковой судья
|Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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