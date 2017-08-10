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10 августа 2017, 22:00 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Конфликт Мамаева и Родолфо перерос в драку в перерыве матча ЧР «Ахмат» — «Краснодар»

МОСКВА, 10 авг — Р-Спорт. Конфликт полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и защитника «Ахмата» Родолфо в первом тайме матча пятого тура чемпионата России перерос в массовую стычку в подтрибунном помещении, сообщает в своем микроблоге в Twitter журналист Адам Зубайраев.

В концовке первого тайма между Мамаевым и Родолфу на поле произошла стычка, после чего оба игрока получили по желтой карточке. По сообщению журналиста, стычка была вызвана расистскими высказываниями полузащитника «Краснодара».

10.08.2017 20:00 Зрители 17342 основной раунд: 5-й тур Ахмат Арена
Ахмат 2:3 Краснодар
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Олег Кононов Игорь Шалимов
Голы
73′ Силва Лима Исмаэл  
90′ Антон Швец (Силва Лима Исмаэл, Риз. Уциев) 23
4 Александр Мартынович (А. Гранквист, М. Перейра) 53′
16 Виктор Классон 76′
85 Иван Игнатьев (М. Перейра) 90+2′
Составы
Евгений Городов 16
Вилькер Анхель 4
Андрей Семенов 15
Ризван Уциев (к) 40
Милад Мохаммади 13
Олег Иванов 19
Антон Швец 23
Лео Жаба 8
70′ Филипе Сампайю 94
Силва Лима Исмаэл 11
63′ Магомед Митришев 95
Беким Балай 18
42′ 65′ Дантас Биспу Родолфу 2
Бернард Бериша 77
88 Андрей Синицын
98 Сергей Петров
12 Кристиан Рамирес
4 Александр Мартынович 30′
6 Андреас Гранквист (к)
33 Маурисио Перейра
85 Иван Игнатьев
77 Шарль Каборе
17 Павел Мамаев 68′ 42′
22 Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
7 Вандерсон Масиэл 76′
16 Виктор Классон
8 Юрий Газинский 29′ 25′
30 Роман Шишкин
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
7 Голевые моменты 5
13 Удары (всего) 13
7 Удары в створ 8
9 Угловые 6
12 Фолы 17
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Сергей Суховерхов (Воронеж, Россия)
Боковой судья Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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