В «Локомотиве» не знают об интересе «Шанхай Шэньхуа» к Фарфану

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«Интерес к Фарфану в Китае? Услышал об этом от вас», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

Ранее Bolavip сообщил, что интерес к 32-летнему перуанскому футболисту проявляет «Шанхай Шэньхуа». По данным источника, в китайском клубе Фарфан сможет зарабатывать $ 8 млн за год.

Фарфан перешёл в «Локомотив» в качестве свободного агента зимой 2017 года. В составе «железнодорожников» бывший футболист ПСВ и «Шальке» провёл 13 матчей, в которых забил два гола.