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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30649085/
10 августа 2017, 21:05 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

В «Локомотиве» не знают об интересе «Шанхай Шэньхуа» к Фарфану

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал информацию о том, что полузащитник команды Джефферсон Фарфан может продолжить карьеру в чемпионате Китая.

Президент Локомотива Илья <span class=error>Геркус</span> прокомментировал информацию о том что полузащитник команды Джефферсон <span class=error>Фарфан</span> может продолжить карьеру в чемпионате Китая. Увеличить
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«Интерес к Фарфану в Китае? Услышал об этом от вас», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

Ранее Bolavip сообщил, что интерес к 32-летнему перуанскому футболисту проявляет «Шанхай Шэньхуа». По данным источника, в китайском клубе Фарфан сможет зарабатывать $ 8 млн за год.

Фарфан перешёл в «Локомотив» в качестве свободного агента зимой 2017 года. В составе «железнодорожников» бывший футболист ПСВ и «Шальке» провёл 13 матчей, в которых забил два гола.

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