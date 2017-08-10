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10 августа 2017, 21:12 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

«Вердер» и «Фрайбург» проявляют интерес к Миланову

К полузащитнику ЦСКА Георгию Миланову проявляют интерес немецкие клубы.

К полузащитнику ЦСКА Георгию Миланову проявляют интерес немецкие клубы. Увеличить
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Как сообщает Федеральное агентство новостей, игроком интересуются «Вердер» и «Фрайбург». Оба клуба готовы предложить за 25-летнего болгарина порядка 3,5 миллионов евро. ЦСКА хочет получить за него не менее пяти миллионов.

В прошедшем сезоне Георгий Миланов провел 18 матчей за ЦСКА в чемпионате России и забил два мяча при одной голевой передаче.

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