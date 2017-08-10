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10 августа 2017, 19:18 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Ахмат» — «Краснодар»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Краснодара» на матч пятого тура российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт сегодня, 10 августа, в Грозном на стадионе «Ахмат Арена».

«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семёнов, Мохаммади, Анхель, Сампайо, Иванов, Швец, Митришев, Лео.

«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев, Газинский, Петров, Каборе, Перейра, Вандерсон, Игнатьев.

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