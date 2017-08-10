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10 августа 2017, 18:29 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футболист «Зенита» Молло заявил, что не хочет покидать клуб

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Французский полузащитник Йоан Молло не хочет покидать санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит». Об этом он заявил журналистам.

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«Я совершенно счастлив в “Зените” и не хочу никуда уходить, я — профессионал и делаю свою работу. Сейчас я во второй команде, чтобы помочь молодым игрокам расти, — сказал Молло после встречи “Спартак-2” — “Зенит-2” (3:1). — Имел ли я разговор с Роберто Манчини (главный тренер “Зенита” — прим. ТАСС) о своем будущем? Нет, Манчини — профессионал и сам знает, что делать, я уважаю его решение».

В июле спортивный директор сине-бело-голубых Константин Сарсания заявил ТАСС, что клуб готов расстаться с 28-летним Молло.

Француз перешел в «Зенит» из самарских «Крыльев Советов», подписав контракт на 3,5 года, и во второй части прошлого сезона принял участие в семи играх команды и забил один гол. По окончании сезона в петербургском клубе сменилось руководство и главный тренер — Манчини сменил румына Мирчу Луческу. В текущем сезоне Молло выступает за «Зенит-2» в первенстве Футбольной национальной лиги.

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