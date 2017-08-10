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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30647610/
10 августа 2017, 18:14 | Футбол: Премьер-лига | Городской репортер

Билеты на домашний матч «Ростова» с «Краснодаром» начнут продавать 12 августа

12 августа стартует продажа билетов на матч «Ростова» и «Краснодара», который пройдет 20 августа на ростовском стадионе «Олимп-2», сообщает пресс-служба желто-синих.

12 августа стартует продажа билетов на матч Ростова и Краснодара который пройдет 20 августа на ростовском стадионе Олимп-2 сообщает пресс-служба желто-синих. Увеличить
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Приобрести билеты можно будет в кассах стадиона «Олимп-2» и онлайн на официальном сайте «Ростова». Кассы стадиона работают ежедневно с 9:00 до 18:00, в день матча — с 12:00 до 20:00. Самый дешевый билет на игру стоит 300 рублей, самый дорогой — пять тысяч рублей.

В сообщении говорится, что во время продажи билетов на матч с «Краснодаром» не будет доступна онлайн-продажа абонементов на новый сезон. Кроме того, отмечается, что ФК «Ростов» оставляет за собой право аннулировать билеты, которые будут появляться в продаже на других интернет-ресурсах.
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