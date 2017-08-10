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10 августа 2017, 16:54 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Динамо» обратилось в РФПЛ с просьбой дать оценку судейству в матче с «Ростовом»

МОСКВА, 10 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Московское «Динамо» в письменной форме обратилось в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ) с просьбой дать оценку судейским решениям в матче пятого тура чемпионата России по футболу с «Ростовом».

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Об этом ТАСС сообщил начальник команды Александр Удальцов.

Встреча состоялась в Ростове-на-Дону в среду и завершилась победой «Ростова» со счетом 1:0. Ростовская команда забила с пенальти на 19-й минуте игры. В четверг на официальном сайте «Динамо» было опубликовано заявление генерального директора московского клуба Евгения Муравьева, в котором он выразил недовольство работой арбитра Сергея Лапочкина и подверг критике департамент судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС).

«Футбольный клуб в письменной форме обратился в РФПЛ с просьбой дать оценку эпизодам, которые на наш взгляд, повлияли на результат матча с «Ростовом».

Поэтому мы официально обратились в лигу", — сказал Удальцов.

Ранее заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФПЛ Александр Егоров сказал в интервью «Чемпионат.com», что Муравьеву «из Монако легко комментировать матчи РФПЛ». Удальцов отметил, что Муравьев в среду присутствовал на игре в Ростове-на-Дону.

«С удивлением прочитали слова уважаемого мной и, к сожалению, рано закончившего судить Александра Егорова, который почему-то посчитал, что наш гендиректор комментирует матчи из Монако. Евгений Иванович, несмотря на высокую загруженность, всегда находит время быть с нашими командами — основной и молодежной, посещает не только игры, но также тренировки и сборы. Был Евгений Иванович и на вчерашнем матче, исход которого предопределила не игра команд, а решения арбитра встречи», — сказал начальник команды «Динамо».

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Егоров: Лапочкин ошибочно наказал «Динамо» пенальти, но слова Муравьева недопустимы

Егоров: Лапочкин ошибочно наказал «Динамо» пенальти, но слова Муравьева недопустимы

МОСКВА, 10 августа. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Арбитр Сергей Лапочкин ошибочно назначил пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Ростовом», однако последовавшие высказывания генерального директора бело-голубых Евгения Муравьева о качестве судейства недопустимы.
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"Динамо" обратилось в РФПЛ с просьбой дать оценку судейству в матче с "Ростовом"

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