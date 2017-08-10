«Динамо» обратилось в РФПЛ с просьбой дать оценку судейству в матче с «Ростовом»

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Об этом ТАСС сообщил начальник команды Александр Удальцов.

Встреча состоялась в Ростове-на-Дону в среду и завершилась победой «Ростова» со счетом 1:0. Ростовская команда забила с пенальти на 19-й минуте игры. В четверг на официальном сайте «Динамо» было опубликовано заявление генерального директора московского клуба Евгения Муравьева, в котором он выразил недовольство работой арбитра Сергея Лапочкина и подверг критике департамент судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС).

«Футбольный клуб в письменной форме обратился в РФПЛ с просьбой дать оценку эпизодам, которые на наш взгляд, повлияли на результат матча с «Ростовом».

Цитата Александр Удальцов В первую очередь, конечно, это момент связанный с назначением пенальти в наши ворота, а также эпизод, когда за явный удар локтем не был удален с поля (Александр) Гацкан. К сожалению, это не первая ситуация в нынешнем чемпионате, когда решения арбитров влияют на итоговый счет.

Поэтому мы официально обратились в лигу", — сказал Удальцов.

Ранее заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФПЛ Александр Егоров сказал в интервью «Чемпионат.com», что Муравьеву «из Монако легко комментировать матчи РФПЛ». Удальцов отметил, что Муравьев в среду присутствовал на игре в Ростове-на-Дону.