«Динамо» обратилось в РФПЛ с просьбой дать оценку судейству в матче с «Ростовом»
МОСКВА, 10 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Московское «Динамо» в письменной форме обратилось в Российскую футбольную
премьер-лигу (РФПЛ) с просьбой дать оценку судейским решениям в матче пятого тура чемпионата России по футболу с «Ростовом».
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Видимо, что-то случилось...
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Об этом ТАСС сообщил начальник команды Александр Удальцов.
Встреча состоялась в
«Футбольный клуб в письменной форме обратился в РФПЛ с просьбой дать оценку эпизодам, которые на наш взгляд, повлияли на результат матча с «Ростовом».
Поэтому мы официально обратились в лигу", — сказал Удальцов.
Ранее заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФПЛ Александр Егоров сказал в интервью «Чемпионат.com», что Муравьеву «из Монако легко комментировать матчи РФПЛ». Удальцов отметил, что Муравьев в среду присутствовал на игре в
«С удивлением прочитали слова уважаемого мной и, к сожалению, рано закончившего судить Александра Егорова, который
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