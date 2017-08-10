ФК «Спартак» подтвердил, что у Тимофеева диагностирован разрыв крестообразной связки

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Хавбек получил травму в среду во время домашней игры чемпионата России с тульским «Арсеналом» (2:0). На 31-й минуте Тимофеев из-за травмы был заменен на Дениса Глушакова. После игры руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов заявил, что игрок, вероятно, получил травму передней крестообразной связки.

«Сегодня после углубленного обследования был подтвержден первоначальный диагноз: у игрока выявлен разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава. Тимофееву требуется операция. О сроках восстановления футболиста будет сообщено после нее. “Спартак” желает Артему скорейшего выздоровления и возвращения в строй», — говорится в сообщении.

В своем аккаунте в Instagram 23-летний футболист поблагодарил всех, кто поддержал его.

«Всем огромное спасибо за теплые слова и поддержку, для меня это важно, это придает сил! Извините, что не смог ответить каждому, но прочел каждое слово!!! Жаль, что не смогу ничем помочь команде в этом году, но все еще впереди! Обещаю, вернусь и стану еще сильнее! Это футбол и тут никто не застрахован», — написал Тимофеев.