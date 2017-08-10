ФК «Спартак» подтвердил, что у Тимофеева диагностирован разрыв крестообразной связки
МОСКВА, 10 авг —
Р-Спорт. Углубленное обследование выявило у футболиста московского «Спартака» Артема Тимофеева разрыв передней крестообразной связки, сообщается на официальном сайте «красно-белых».
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Хавбек получил травму в среду во время домашней игры чемпионата России с тульским «Арсеналом» (2:0). На 31-й минуте Тимофеев
«Сегодня после углубленного обследования был подтвержден первоначальный диагноз: у игрока выявлен разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава. Тимофееву требуется операция. О сроках восстановления футболиста будет сообщено после нее. “Спартак” желает Артему скорейшего выздоровления и возвращения в строй», — говорится в сообщении.
В своем аккаунте в Instagram 23-летний футболист поблагодарил всех, кто поддержал его.
«Всем огромное спасибо за теплые слова и поддержку, для меня это важно, это придает сил! Извините, что не смог ответить каждому, но прочел каждое слово!!! Жаль, что не смогу ничем помочь команде в этом году, но все еще впереди! Обещаю, вернусь и стану еще сильнее! Это футбол и тут никто не застрахован», — написал Тимофеев.
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