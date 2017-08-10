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10 августа 2017, 15:43 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Егоров: Лапочкин ошибочно наказал «Динамо» пенальти, но слова Муравьева недопустимы

МОСКВА, 10 августа. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Арбитр Сергей Лапочкин ошибочно назначил пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Ростовом», однако последовавшие высказывания генерального директора бело-голубых Евгения Муравьева о качестве судейства недопустимы.

Заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФС считает что нельзя вешать ярлыки на арбитра после одной ошибки. Увеличить
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Такое мнение ТАСС высказал заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

Ранее в четверг Муравьев в заявлении, размещенном на официальном сайте «Динамо», назвал некомпетентными действия Лапочкина в матче 5-го тура чемпионата России с «Ростовом» (0:1) в моменте назначения пенальти на 19-й минуте, после которого был забит единственный мяч. Муравьев отмечает, что ему приходится согласиться с высказыванием Андрея Червиченко (бывший президент московского «Спартака» — прим. ТАСС) о том, что «арбитраж у нас очень ангажированный, и раз команда небогата, как “Динамо”, то у нее с судейством могут быть проблемы».

«Я могу сказать только свое личное мнение, потому что эпизод рассмотрит Контрольно-квалификационная комиссия, но считаю, что Сергей ошибся. Он находился слишком близко к моменту, буквально два метра, и это не позволило ему полностью рассмотреть игровую ситуацию, ему показалось, что был контакт. Если бы он находился чуть дальше от эпизода, ракурс был бы лучше», — прежде всего, отметил Егоров.

«Знаете, это не делает чести господину Муравьеву, хотя он выступает от лица великого клуба, считаю, что это недопустимо, — продолжил собеседник ТАСС. — У меня вопрос к господину Муравьеву: почему он не говорил, что российские судьи ангажированные и плохие, когда в прошлом туре в ворота их команды не поставили пенальти? Вот тогда можно будет рассуждать дальше. Он [Муравьев] думает, что мы сидим и ничего не делаем, не зная сути ситуации, начинает приплетать каких-то других людей, которые не имеют к ситуации отношения».

«Вы понимаете, футбольный арбитр не должен нравиться или нет, он выходит и работает согласно правилам игры. Понятно, что есть эмоции, любому игроку и тренеру может казаться, что против него поступили несправедливо, но Сергей — один из ведущих наших арбитров, который проводит почти все матчи на хорошем европейском уровне. Понимаю, если бы человек ошибался в течение всего года, а вешать такие ярлыки после одной ошибки — это недопустимо, по- моему», — заключил Егоров.

По итогам 4-го тура чемпионата РФС наказал судью Евгения Турбина временным переводом на работу в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) из-за ошибки, допущенной в матче «Динамо» — «Амкар» (3:0). Контрольно-квалификационная комиссия признала, что арбитр должен был наказать бело- голубых пенальти в одном из эпизодов.

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«Динамо» обратилось в РФПЛ с просьбой дать оценку судейству в матче с «Ростовом»

«Динамо» обратилось в РФПЛ с просьбой дать оценку судейству в матче с «Ростовом»

МОСКВА, 10 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Московское «Динамо» в письменной форме обратилось в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ) с просьбой дать оценку судейским решениям в матче пятого тура чемпионата России по футболу с «Ростовом».
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