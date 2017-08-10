Егоров: Лапочкин ошибочно наказал «Динамо» пенальти, но слова Муравьева недопустимы
МОСКВА, 10 августа. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Арбитр Сергей Лапочкин ошибочно назначил пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Ростовом», однако последовавшие высказывания генерального директора
бело-голубых Евгения Муравьева о качестве судейства недопустимы.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Такое мнение ТАСС высказал заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
Ранее в четверг Муравьев в заявлении, размещенном на официальном сайте «Динамо», назвал некомпетентными действия Лапочкина в матче 5-го тура чемпионата России с «Ростовом» (0:1) в моменте назначения пенальти на 19-й минуте, после которого был забит единственный мяч. Муравьев отмечает, что ему приходится согласиться с высказыванием Андрея Червиченко (бывший президент московского «Спартака» — прим. ТАСС) о том, что «арбитраж у нас очень ангажированный, и раз команда небогата, как “Динамо”, то у нее с судейством могут быть проблемы».
«Я могу сказать только свое личное мнение, потому что эпизод рассмотрит
«Знаете, это не делает чести господину Муравьеву, хотя он выступает от лица великого клуба, считаю, что это недопустимо, — продолжил собеседник ТАСС. — У меня вопрос к господину Муравьеву: почему он не говорил, что российские судьи ангажированные и плохие, когда в прошлом туре в ворота их команды не поставили пенальти? Вот тогда можно будет рассуждать дальше. Он [Муравьев] думает, что мы сидим и ничего не делаем, не зная сути ситуации, начинает приплетать
«Вы понимаете, футбольный арбитр не должен нравиться или нет, он выходит и работает согласно правилам игры. Понятно, что есть эмоции, любому игроку и тренеру может казаться, что против него поступили несправедливо, но Сергей — один из ведущих наших арбитров, который проводит почти все матчи на хорошем европейском уровне. Понимаю, если бы человек ошибался в течение всего года, а вешать такие ярлыки после одной ошибки — это недопустимо, по- моему», — заключил Егоров.
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