Егоров: Лапочкин ошибочно наказал «Динамо» пенальти, но слова Муравьева недопустимы

Такое мнение ТАСС высказал заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

Ранее в четверг Муравьев в заявлении, размещенном на официальном сайте «Динамо», назвал некомпетентными действия Лапочкина в матче 5-го тура чемпионата России с «Ростовом» (0:1) в моменте назначения пенальти на 19-й минуте, после которого был забит единственный мяч. Муравьев отмечает, что ему приходится согласиться с высказыванием Андрея Червиченко (бывший президент московского «Спартака» — прим. ТАСС) о том, что «арбитраж у нас очень ангажированный, и раз команда небогата, как “Динамо”, то у нее с судейством могут быть проблемы».

«Я могу сказать только свое личное мнение, потому что эпизод рассмотрит Контрольно-квалификационная комиссия, но считаю, что Сергей ошибся. Он находился слишком близко к моменту, буквально два метра, и это не позволило ему полностью рассмотреть игровую ситуацию, ему показалось, что был контакт. Если бы он находился чуть дальше от эпизода, ракурс был бы лучше», — прежде всего, отметил Егоров.

«Знаете, это не делает чести господину Муравьеву, хотя он выступает от лица великого клуба, считаю, что это недопустимо, — продолжил собеседник ТАСС. — У меня вопрос к господину Муравьеву: почему он не говорил, что российские судьи ангажированные и плохие, когда в прошлом туре в ворота их команды не поставили пенальти? Вот тогда можно будет рассуждать дальше. Он [Муравьев] думает, что мы сидим и ничего не делаем, не зная сути ситуации, начинает приплетать каких-то других людей, которые не имеют к ситуации отношения».

«Вы понимаете, футбольный арбитр не должен нравиться или нет, он выходит и работает согласно правилам игры. Понятно, что есть эмоции, любому игроку и тренеру может казаться, что против него поступили несправедливо, но Сергей — один из ведущих наших арбитров, который проводит почти все матчи на хорошем европейском уровне. Понимаю, если бы человек ошибался в течение всего года, а вешать такие ярлыки после одной ошибки — это недопустимо, по- моему», — заключил Егоров.