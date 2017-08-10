«Атлантас» объявил о переходе Панюкова в «Зенит»

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Об этом говорится на официальной странице литовского клуба в «Фэйсбуке».

Отмечается, что стороны долгое время не могли согласовать трансферную стоимость 22-летнего игрока, но в конечном итоге договорились. Детали сделки неизвестны.

Напомним, что Андрей Панюков проходил сборы с «Зенитом», но в последствии вернулся в «Атлантас», за который выступал с 2015 года. За это время российский футболист успел на правах аренды поиграть также за «Аяччо» и «Брагу».

В России Панюков известен по выступлению за московское «Динамо», «Химки», «Спартак-Нальчик» и «Балтику».