Скандал в РФПЛ. «Динамо» атакует судей

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

В среду в матче 5-го тура премьер-лиги «Динамо» в гостях уступило «Ростову» — 0:1. Единственный гол хозяева поля провели с пенальти — Тимофей Калачев отличился на 19-й минуте. Главный судья встречи Сергей Лапочкин назначил 11-метровый после падения в чужой штрафной хавбека дончан Хорена Байрамяна.

ЧТО ГОВОРИТ «ДИНАМО»

«Динамо» на клубном сайте опубликовало заявление. Генеральный директор бело-голубых Евгений МУРАВЬЕВ в нем, в частности, отмечает следующее:

— Прошло пять туров нынешнего чемпионата России, а ошибки арбитров в этом сезоне, похоже, превысили прошлогоднее количество: уже нескольких арбитров отстранили от работы в РФПЛ. Таким образом, судейский департамент РФС признает, что слабо подготавливает своих подчиненных. И в скором времени мы растеряем весь судейский корпус.

Я понимаю, что арбитры могут ошибаться. Но нельзя оставлять без внимания эпизоды, когда судьи попустительски относится к нарушениям, которые приводят к травмам, к потере очков командой.

К примеру, эпизод конкретного матча «Ростов» — «Динамо» 5-го тура чемпионата России, с назначением пенальти в наши ворота, не выдерживает никакой критики. Атакующий игрок «Ростова» явно симулирует, но арбитр матча Лапочкин видит нарушение правил со стороны защищающегося, при этом рефери находится в нескольких метрах от участников эпизода. Что это? На наш взгляд, явная некомпетентность арбитра.

Футбольный клуб «Динамо-Москва» надеется, что арбитраж главного судьи матча «Ростов» — «Динамо» Сергея Лапочкина не останется без внимания, в том числе и департамента судейства и инспектирования РФС.

ЧТО ГОВОРИТ ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей БУДОГОССКИЙ сказал корреспонденту «СЭ» Павлу ГУРЕВИЧУ следующее:

— Мы не хотим комментировать заявление Муравьева и руководителей любых клубов до тех пор, пока не пройдет заседание контрольно-квалификационной комиссии, — сказал Будогосский. — Если клуб считает, что не так их судили, то пусть обращаются в премьер-лигу, а они в свою очередь обратятся к нам. И тогда мы вынесем этот вопрос на контрольно-квалификационную комиссию РФС. Есть конвенция УЕФА, который мы следуем.

Чуть позже Будогосский заявил ТАСС следующее:

— Думаю, попросим Виталия Леонтьевича Мутко, чтобы он обратился в комитет по этике. Надо заканчивать с этим бардаком.

ЧТО ГОВОРИТ ГЛАВА КОМИТЕТА ПО ЭТИКЕ

Глава комитета РФС по этике Семен АНДРЕЕВ, комментируя намерение Будогосского «закончить этот бардак», сказал корреспонденту «СЭ» Павлу ГУРЕВИЧУ следующее:

— Такие случаи бывают регулярно. Но если будет обращение от президента РФС или исполкома, то мы обязательно рассмотрим. Я считаю, что нужно очень аккуратно высказывать свое мнение в адрес субъектов футбола. Наш вид спорта конфликтный, возникает много проблем. Люди из мира футбола должны относиться друг к другу с уважением.

ПРАВ ЛИ СУДЬЯ?

Мнение эксперта «СЭ» по судейству Александра БОБРОВА.