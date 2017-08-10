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10 августа 2017, 14:18 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Скандал в РФПЛ. «Динамо» атакует судей

Недовольные работой арбитров бело-голубые опубликовали острое заявление.

<nobr>Бело-голубые</nobr> опубликовали острое заявление. Что происходит. Увеличить
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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

В среду в матче 5-го тура премьер-лиги «Динамо» в гостях уступило «Ростову» — 0:1. Единственный гол хозяева поля провели с пенальти — Тимофей Калачев отличился на 19-й минуте. Главный судья встречи Сергей Лапочкин назначил 11-метровый после падения в чужой штрафной хавбека дончан Хорена Байрамяна.

ЧТО ГОВОРИТ «ДИНАМО»

«Динамо» на клубном сайте опубликовало заявление. Генеральный директор бело-голубых Евгений МУРАВЬЕВ в нем, в частности, отмечает следующее:

— Прошло пять туров нынешнего чемпионата России, а ошибки арбитров в этом сезоне, похоже, превысили прошлогоднее количество: уже нескольких арбитров отстранили от работы в РФПЛ. Таким образом, судейский департамент РФС признает, что слабо подготавливает своих подчиненных. И в скором времени мы растеряем весь судейский корпус.

Я понимаю, что арбитры могут ошибаться. Но нельзя оставлять без внимания эпизоды, когда судьи попустительски относится к нарушениям, которые приводят к травмам, к потере очков командой.
К примеру, эпизод конкретного матча «Ростов» — «Динамо» 5-го тура чемпионата России, с назначением пенальти в наши ворота, не выдерживает никакой критики. Атакующий игрок «Ростова» явно симулирует, но арбитр матча Лапочкин видит нарушение правил со стороны защищающегося, при этом рефери находится в нескольких метрах от участников эпизода. Что это? На наш взгляд, явная некомпетентность арбитра.

Футбольный клуб «Динамо-Москва» надеется, что арбитраж главного судьи матча «Ростов» — «Динамо» Сергея Лапочкина не останется без внимания, в том числе и департамента судейства и инспектирования РФС.

ЧТО ГОВОРИТ ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей БУДОГОССКИЙ сказал корреспонденту «СЭ» Павлу ГУРЕВИЧУ следующее:

— Мы не хотим комментировать заявление Муравьева и руководителей любых клубов до тех пор, пока не пройдет заседание контрольно-квалификационной комиссии, — сказал Будогосский. — Если клуб считает, что не так их судили, то пусть обращаются в премьер-лигу, а они в свою очередь обратятся к нам. И тогда мы вынесем этот вопрос на контрольно-квалификационную комиссию РФС. Есть конвенция УЕФА, который мы следуем.

Чуть позже Будогосский заявил ТАСС следующее:

— Думаю, попросим Виталия Леонтьевича Мутко, чтобы он обратился в комитет по этике. Надо заканчивать с этим бардаком.

ЧТО ГОВОРИТ ГЛАВА КОМИТЕТА ПО ЭТИКЕ

Глава комитета РФС по этике Семен АНДРЕЕВ, комментируя намерение Будогосского «закончить этот бардак», сказал корреспонденту «СЭ» Павлу ГУРЕВИЧУ следующее:

— Такие случаи бывают регулярно. Но если будет обращение от президента РФС или исполкома, то мы обязательно рассмотрим. Я считаю, что нужно очень аккуратно высказывать свое мнение в адрес субъектов футбола. Наш вид спорта конфликтный, возникает много проблем. Люди из мира футбола должны относиться друг к другу с уважением.

ПРАВ ЛИ СУДЬЯ?

Мнение эксперта «СЭ» по судейству Александра БОБРОВА.

На 18-й минуте матча арбитр Сергей Лапочкин, определивший фол со стороны хавбека гостей Самбы Соу и назначивший пенальти в ворота бело-голубых, допустил серьезную ошибку. Ростовчанину Хорену Байрамяну удалось обмануть судью, изобразив нарушение правил.

9.08.2017 20:00 Зрители 10215 основной раунд: 5-й тур Олимп-2
Ростов 1:0 Динамо М
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Леонид Кучук Юрий Калитвинцев
Голы
19′ Тимофей Калачев 2
Составы
Сергей Песьяков 30
56′ Сергей Паршивлюк 4
21′ Хорен Байрамян 19
Мацей Вилюш 3
26′ Сверрир Ингасон 15
Миха Мевля 23
Павел Могилевец 18
15′ Александр Гацкан (к) 84
68′ Тимофей Калачев 2
Артур Юсупов 7
75′ Александр Зуев 10
Мусса Думбья 17
87′ Владимир Дядюн 22
Элдор Шомуродов 14
1 Антон Шунин (к)
2 Григорий Морозов
13 Сергей Терехов 17′
3 Себастьян Хольмен
44 Тони Шуньич
88 Александр Ташаев
8 Кирилл Панченко
14 Франсиску ду Карму Вандерсон
10 Александр Зотов
27 Самба Соу 11′
77 Анатолий Катрич 71′ 21′
11 Иван Темников
Статистика
4 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 0
14 Удары (всего) 7
5 Удары в створ 2
1 Штанги, перекладины 0
5 Угловые 6
15 Фолы 12
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Дмитрий Жвакин (Ленинградская область, Россия)
Боковой судья Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Новости Премьер-лиги

Будогосский: Обратимся к Мутко по поводу слов Муравьева, пора заканчивать с бардаком

Будогосский: Обратимся к Мутко по поводу слов Муравьева, пора заканчивать с бардаком

МОСКВА, 10 августа. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Андрей Будогосский обратится к президенту РФС Виталию Мутко с просьбой поручить комитету по этике рассмотреть высказывания генерального директора московского «Динамо» Евгения Муравьева о судействе. Об этом Будогосский сообщил ТАСС.
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