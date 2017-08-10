Скандал в РФПЛ. «Динамо» атакует судей
Недовольные работой арбитров
бело-голубые опубликовали острое заявление.
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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
В среду в матче 5-го тура
ЧТО ГОВОРИТ «ДИНАМО»
«Динамо» на клубном сайте опубликовало заявление. Генеральный директор
— Прошло пять туров нынешнего чемпионата России, а ошибки арбитров в этом сезоне, похоже, превысили прошлогоднее количество: уже нескольких арбитров отстранили от работы в РФПЛ. Таким образом, судейский департамент РФС признает, что слабо подготавливает своих подчиненных. И в скором времени мы растеряем весь судейский корпус.
Я понимаю, что арбитры могут ошибаться. Но нельзя оставлять без внимания эпизоды, когда судьи попустительски относится к нарушениям, которые приводят к травмам, к потере очков командой.
К примеру, эпизод конкретного матча «Ростов» — «Динамо» 5-го тура чемпионата России, с назначением пенальти в наши ворота, не выдерживает никакой критики. Атакующий игрок «Ростова» явно симулирует, но арбитр матча Лапочкин видит нарушение правил со стороны защищающегося, при этом рефери находится в нескольких метрах от участников эпизода. Что это? На наш взгляд, явная некомпетентность арбитра.
Футбольный клуб «Динамо-Москва» надеется, что арбитраж главного судьи матча «Ростов» — «Динамо» Сергея Лапочкина не останется без внимания, в том числе и департамента судейства и инспектирования РФС.
ЧТО ГОВОРИТ ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей БУДОГОССКИЙ сказал корреспонденту «СЭ» Павлу ГУРЕВИЧУ следующее:
— Мы не хотим комментировать заявление Муравьева и руководителей любых клубов до тех пор, пока не пройдет заседание
Чуть позже Будогосский заявил ТАСС следующее:
— Думаю, попросим Виталия Леонтьевича Мутко, чтобы он обратился в комитет по этике. Надо заканчивать с этим бардаком.
ЧТО ГОВОРИТ ГЛАВА КОМИТЕТА ПО ЭТИКЕ
Глава комитета РФС по этике Семен АНДРЕЕВ, комментируя намерение Будогосского «закончить этот бардак», сказал корреспонденту «СЭ» Павлу ГУРЕВИЧУ следующее:
— Такие случаи бывают регулярно. Но если будет обращение от президента РФС или исполкома, то мы обязательно рассмотрим. Я считаю, что нужно очень аккуратно высказывать свое мнение в адрес субъектов футбола. Наш вид спорта конфликтный, возникает много проблем. Люди из мира футбола должны относиться друг к другу с уважением.
ПРАВ ЛИ СУДЬЯ?
Мнение эксперта «СЭ» по судейству Александра БОБРОВА.
На 18-й минуте матча арбитр Сергей Лапочкин, определивший фол со стороны хавбека гостей Самбы Соу и назначивший пенальти в ворота
|Леонид Кучук
|Юрий Калитвинцев
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|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|7
|5
|Удары в створ
|2
|1
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|6
|15
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Жвакин (Ленинградская область, Россия)
|Боковой судья
|Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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