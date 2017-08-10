Самый дешёвый билет на матч ЦСКА — «Спартак» стоит 2,5 тыс. рублей
ЦСКА объявил о начале свободной продажи билетов на домашний матч 6-го тура
Премьер-Лиги против «Спартака».
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Как сообщает официальный сайт «армейского» клуба, самый дешёвый билет на столичное дерби стоит 2500 рублей, а самый дорогой — 4900 рублей. При этом билет на
Матч ЦСКА — «Спартак» состоится в субботу, 12 августа. Начало запланировано на 17:30 по московскому времени.
После 5 туров «армейцы» занимают в таблице РФПЛ пятое место, а
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