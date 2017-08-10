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Как сообщает официальный сайт «армейского» клуба, самый дешёвый билет на столичное дерби стоит 2500 рублей, а самый дорогой — 4900 рублей. При этом билет на VIP-ложу обойдётся в 30 500 рублей.



Матч ЦСКА — «Спартак» состоится в субботу, 12 августа. Начало запланировано на 17:30 по московскому времени.