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10 августа 2017, 14:16 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Самый дешёвый билет на матч ЦСКА — «Спартак» стоит 2,5 тыс. рублей

ЦСКА объявил о начале свободной продажи билетов на домашний матч 6-го тура Премьер-Лиги против «Спартака».

ЦСКА объявил о начале свободной продажи билетов на домашний матч 6-го тура <nobr>Премьер-Лиги</nobr> против Спартака. Увеличить
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Как сообщает официальный сайт «армейского» клуба, самый дешёвый билет на столичное дерби стоит 2500 рублей, а самый дорогой — 4900 рублей. При этом билет на VIP-ложу обойдётся в 30 500 рублей.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится в субботу, 12 августа. Начало запланировано на 17:30 по московскому времени.

После 5 туров «армейцы» занимают в таблице РФПЛ пятое место, а красно-белые располагаются на седьмой позиции.

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