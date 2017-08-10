Будогосский: обратимся к Мутко по поводу слов Муравьева, пора заканчивать с бардаком

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Ранее в четверг Муравьев в заявлении, размещенном на официальном сайте бело-голубых, назвал некомпетентными действия судьи Сергея Лапочкина в матче 5-го тура чемпионата России с «Ростовом» (0:1) в моменте назначения пенальти на 19-й минуте, с которого был забит единственный мяч. Муравьев отмечает, что ему приходится согласиться с высказыванием Андрея Червиченко (бывший президент московского «Спартака») о том, что «арбитраж у нас очень ангажированный, и раз команда небогата, как “Динамо”, то у нее с судейством могут быть проблемы».

«Думаю, попросим Виталия Леонтьевича Мутко, чтобы он обратился в комитет по этике. Надо заканчивать с этим бардаком», — прокомментировал ситуацию Будогосский.