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10 августа 2017, 14:15 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Будогосский: Обратимся к Мутко по поводу слов Муравьева, пора заканчивать с бардаком

МОСКВА, 10 августа. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Андрей Будогосский обратится к президенту РФС Виталию Мутко с просьбой поручить комитету по этике рассмотреть высказывания генерального директора московского «Динамо» Евгения Муравьева о судействе. Об этом Будогосский сообщил ТАСС.

Ранее гендиректор Динамо назвал некомпетентными действия судьи Сергея Лапочкина в матче 5-го тура чемпионата России с Ростовом Увеличить
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Ранее в четверг Муравьев в заявлении, размещенном на официальном сайте бело-голубых, назвал некомпетентными действия судьи Сергея Лапочкина в матче 5-го тура чемпионата России с «Ростовом» (0:1) в моменте назначения пенальти на 19-й минуте, с которого был забит единственный мяч. Муравьев отмечает, что ему приходится согласиться с высказыванием Андрея Червиченко (бывший президент московского «Спартака») о том, что «арбитраж у нас очень ангажированный, и раз команда небогата, как “Динамо”, то у нее с судейством могут быть проблемы».

«Думаю, попросим Виталия Леонтьевича Мутко, чтобы он обратился в комитет по этике. Надо заканчивать с этим бардаком», — прокомментировал ситуацию Будогосский.

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