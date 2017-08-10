Будогосский: Обратимся к Мутко по поводу слов Муравьева, пора заканчивать с бардаком
МОСКВА, 10 августа. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Андрей Будогосский обратится к президенту РФС Виталию Мутко с просьбой поручить комитету по этике рассмотреть высказывания генерального директора московского «Динамо» Евгения Муравьева о судействе. Об этом Будогосский сообщил ТАСС.
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Ранее в четверг Муравьев в заявлении, размещенном на официальном сайте
«Думаю, попросим Виталия Леонтьевича Мутко, чтобы он обратился в комитет по этике. Надо заканчивать с этим бардаком», — прокомментировал ситуацию Будогосский.
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