Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30644588/
10 августа 2017, 14:10 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Зенит» не интересуется Гараем

По информации «СЭ», «Зенит» не интересуется защитником «Валенсии» Эсекиэлем Гараем.

Зенит не интересуется Гараем - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Около месяца назад кандидатура аргентинца была предложена агентом игрока Жоржем Мендешом «Зениту». Гарай, которому в этом году исполнится 31 год, не вписывается, а концепцию клуба — в итоге от его услуг отказались.

Ранее портал Elgoldigital сообщил, что Гарай может вернуться в «Зенит». Руководство «Летучих мышей» не рассчитывает на 30-летнего аргентинца и находится в поиске полузащитника. Они рассматривают возможность обмена футболиста на Хави Гарсию с доплатой, сумма которой может составить 23 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что в подписании контракта с Гараем заинтересован «Спартак», который предложил за переход защитника 20 миллионов евро. Предполагалось, что красно-белые готовы платить футболисту 5 миллионов евро в год.

Напомним, что Гарай выступал за «Зенит» с 2014 по 2016 год, после чего перешел в «Валенсию». В минувшем сезоне в составе испанского клуба он провел 28 матчей во всех турнирах и забил четыре гола. (Сергей ЕГОРОВ).

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Валенсия
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
10 августа

Кого Каррера просил купить в "Спартак"

Главная новость спортивного ТВ

"Зенит" хочет вернуть одного из лучших легионеров в истории РФПЛ