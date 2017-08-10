«Зенит» не интересуется Гараем

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Около месяца назад кандидатура аргентинца была предложена агентом игрока Жоржем Мендешом «Зениту». Гарай, которому в этом году исполнится 31 год, не вписывается, а концепцию клуба — в итоге от его услуг отказались.

Ранее портал Elgoldigital сообщил, что Гарай может вернуться в «Зенит». Руководство «Летучих мышей» не рассчитывает на 30-летнего аргентинца и находится в поиске полузащитника. Они рассматривают возможность обмена футболиста на Хави Гарсию с доплатой, сумма которой может составить 23 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что в подписании контракта с Гараем заинтересован «Спартак», который предложил за переход защитника 20 миллионов евро. Предполагалось, что красно-белые готовы платить футболисту 5 миллионов евро в год.

Напомним, что Гарай выступал за «Зенит» с 2014 по 2016 год, после чего перешел в «Валенсию». В минувшем сезоне в составе испанского клуба он провел 28 матчей во всех турнирах и забил четыре гола. (Сергей ЕГОРОВ).