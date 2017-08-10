Муравьев: Судейство Лапочкина в игре РФПЛ между «Ростовом» и «Динамо» было некомпетентным
ТАСС, 10 августа. Судейство Сергея Лапочкина в матче пятого тура Российской футбольной
премьер-лиги (РФПЛ) между «Ростовом» и московским «Динамо» было некомпетентным. Такое мнение высказал генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев, слова которого приводит пресс-служба московского клуба.
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Матч между «Ростовом» и «Динамо» прошел в среду в
«Эпизод матча “Ростов” — “Динамо” с назначением пенальти в наши ворота не выдерживает никакой критики, — сказал Муравьев. — Атакующий игрок “Ростова” явно симулирует, но арбитр матча Лапочкин видит нарушение правил со стороны защищающегося, при этом рефери находится в нескольких метрах от участников эпизода. На наш взгляд, явная некомпетентность арбитра».
«Прошло пять туров чемпионата России, а ошибки арбитров в этом сезоне, похоже, превысили прошлогоднее количество: уже нескольких арбитров отстранили от работы в РФПЛ. Таким образом судейский департамент Российского футбольного союза признает, что слабо подготавливает своих подчиненных. И в скором времени мы растеряем весь судейский корпус. Я понимаю, что арбитры могут ошибаться, но нельзя оставлять без внимания эпизоды, когда судьи попустительски относятся к нарушениям, которые приводят к травмам, к потере очков командой», — добавил Муравьев.
В шестом туре чемпионата России «Динамо» в гостях сыграет с махачкалинским «Анжи» 12 августа.
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