Что общего у Гончаренко и Карреры? Не так уж мало!
Вы удивитесь, но главные тренеры грядущего дерби № 1 отнюдь не такие антиподы, как может показаться.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
На первый взгляд, трудно найти в тренерском сообществе РФПЛ более непохожих персонажей, чем Гончаренко и Каррера. Но только на первый. В процессе редакционного диспута мы выявили у главных режиссёров субботнего представления на 3-й Песчаной улице столицы как минимум полдюжины сходств, не считая столь очевидных, как гендерная принадлежность, профессия и легионерский статус. Выкладываем.
Амплуа
В прошлой, игроцкой, жизни Виктор и Массимо действовали в защите. Один на фланге, другой в центре, но это уже частности. По отзывам очевидцев, обоих отличали надёжность, трудолюбие, основательность — того же требуют от подопечных тренеры Гончаренко и Каррера. Защитники в прошлом, они уделяют повышенное внимание обороне в настоящем. Итальянец и вовсе был зван в «Спартак» для наладки разрушительного механизма. Так что игровые ценности у наших героев
Старт в клубе
Оба специалиста шли на нынешнее место работы не главными, и оба же добились повышения по службе. Гончаренко удостоился этой чести после сезона в штабе Слуцкого и полугодичной «командировки» в Уфу. Карьерный рост Карреры в «Спартаке» оказался более стремительным. Став главным по воле обстоятельств, итальянец не растерялся и привёл
Стиль управления
Игроки ЦСКА и «Спартака» быстро почувствовали разницу между «добряками» Слуцким и Аленичевым и их иностранными преемниками. Первое, что сделали Каррера и Гончаренко на новой должности, — закрутили гайки. Одновременный, лимитированный по времени приём пищи — лишь один из приёмов повышения дисциплины. Что один, что другой не терпят разгильдяйства на поле и панибратства за его пределами. К обоим применимо определение «твёрдая рука».
Темперамент
Странно сравнивать итальянца с белорусом по степени эмоциональности, правда? Так ведь итальянцы бывают разными, равно как и белорусы. Живой пример — командир ЦСКА. За маской невозмутимости и сдержанности скрывается очень темпераментный человек. Чтобы в этом убедиться, достаточно последить за Виктором Михайловичем в ходе важного, напряжённого матча. В эти минуты он реагирует на происходящее на поле не менее, а иногда даже более бурно, чем коллега Массимо. Рекомендовал бы фотокорам в субботу почаще поворачивать свои объективы в сторону тренерских лавок — там тоже будет горячо!
Отношения с прессой
И Гончаренко, и Каррера умеют красиво, образно выражать свои мысли, но словам предпочитают дела. К любителям потолковать с нашим братом, покрасоваться перед камерой ни один, ни другой не относится. И это ещё мягко сказано. Общаться с внешним миром они предпочитают в формате
Авторитет у болельщиков
Болельщики у популярных столичных клубов требовательные, взыскательные. Не каждого чужака с распростёртыми объятиями встретят. Но Каррере с Гончаренко в сжатые сроки удалось преодолеть естественную настороженность окружающих и расположить к себе
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