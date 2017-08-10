Что общего у Гончаренко и Карреры? Не так уж мало!

На первый взгляд, трудно найти в тренерском сообществе РФПЛ более непохожих персонажей, чем Гончаренко и Каррера. Но только на первый. В процессе редакционного диспута мы выявили у главных режиссёров субботнего представления на 3-й Песчаной улице столицы как минимум полдюжины сходств, не считая столь очевидных, как гендерная принадлежность, профессия и легионерский статус. Выкладываем.

Амплуа

В прошлой, игроцкой, жизни Виктор и Массимо действовали в защите. Один на фланге, другой в центре, но это уже частности. По отзывам очевидцев, обоих отличали надёжность, трудолюбие, основательность — того же требуют от подопечных тренеры Гончаренко и Каррера. Защитники в прошлом, они уделяют повышенное внимание обороне в настоящем. Итальянец и вовсе был зван в «Спартак» для наладки разрушительного механизма. Так что игровые ценности у наших героев плюс-минус схожие.

Старт в клубе

Оба специалиста шли на нынешнее место работы не главными, и оба же добились повышения по службе. Гончаренко удостоился этой чести после сезона в штабе Слуцкого и полугодичной «командировки» в Уфу. Карьерный рост Карреры в «Спартаке» оказался более стремительным. Став главным по воле обстоятельств, итальянец не растерялся и привёл красно-белых к чемпионству. В этом они с ближайшим соперником тоже схожи. У обоих первый сезон во главе большого российского клуба вышел безоговорочно успешным.

Стиль управления

Игроки ЦСКА и «Спартака» быстро почувствовали разницу между «добряками» Слуцким и Аленичевым и их иностранными преемниками. Первое, что сделали Каррера и Гончаренко на новой должности, — закрутили гайки. Одновременный, лимитированный по времени приём пищи — лишь один из приёмов повышения дисциплины. Что один, что другой не терпят разгильдяйства на поле и панибратства за его пределами. К обоим применимо определение «твёрдая рука».

Темперамент

Странно сравнивать итальянца с белорусом по степени эмоциональности, правда? Так ведь итальянцы бывают разными, равно как и белорусы. Живой пример — командир ЦСКА. За маской невозмутимости и сдержанности скрывается очень темпераментный человек. Чтобы в этом убедиться, достаточно последить за Виктором Михайловичем в ходе важного, напряжённого матча. В эти минуты он реагирует на происходящее на поле не менее, а иногда даже более бурно, чем коллега Массимо. Рекомендовал бы фотокорам в субботу почаще поворачивать свои объективы в сторону тренерских лавок — там тоже будет горячо!

Отношения с прессой

И Гончаренко, и Каррера умеют красиво, образно выражать свои мысли, но словам предпочитают дела. К любителям потолковать с нашим братом, покрасоваться перед камерой ни один, ни другой не относится. И это ещё мягко сказано. Общаться с внешним миром они предпочитают в формате флеш-интервью и протокольных пресс-конференций. Эксклюзив с Каррерой или Гончаренко — большая, огромная редкость, а следовательно и удача для репортёра. «Погуглите» развёрнутые интервью Массимо или Виктора Михайловича — больше двух-трёх вряд ли найдёте. А что тому причиной — природная ли замкнутость, служебная занятость или что-то другое — не могу судить. Возможно, и то, и другое. Близко к себе посторонних наши герои не подпускают. Тем более — посторонних с диктофонами-камерами.

Авторитет у болельщиков