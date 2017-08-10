Вот уж кто в режиме ручного управления подводит команду к сезону в состоянии стопроцентной боеготовности. Реальную команду — тех, кто под рукой, без долгих жалостливых россказней о том, кого планировали, да не смогли приобрести.

Для середняка со здоровыми амбициями, каковым является «Урал», Тарханов — тренер-находка, ведь удачный старт сразу резко отделяет тех, кто по ходу турнира сможет себе позволить роскошь играть в футбол от тех, кто будет обречен на жестокую борьбу за выживание — а там уже не до игры, там — другие совсем правила.

И совершенно неважно Тарханову, каких соперников в первый месяц выберет ему календарь. «Урал» может в Москве указать «Динамо» его нынешнее настоящее место в иерархии РФПЛ или погонять «Краснодар» на его поле, где чистую победу у гостей отнял одним свистком судья Николаев, за что он теперь до осени будет смотреть футбол по телевизору. «Урал» и судейство — это вообще отдельная тема — когда в первом тайме вчерашнего матча Григорьев упал в штрафной в борьбе с Терентьевым, и это очень было похоже на нарушение правил, Тарханов только саркастически усмехнулся — легче поверить, что в «Урал» когда-нибудь пожалует пяток первосортных аргентинцев, чем в то, что уральцам в обозримом будущем позволят пробить пенальти в ворота «Зенита» — при равном-то счете.

Но «Урал» ведь и без того поведет, организовав такой же шикарный гол, какими тур назад все восхищались в исполнении «Зенита» в ворота «Спартака» — поскольку Роберто Манчини скажет после игры, что его команде необходимо усиление, и страна Аргентина замрет в предвкушении очередного увеличения своего бюджета — может, «Зениту» Ильина домой вернуть, и он раскроется не хуже, например, земляка Кузяева? Владимир, появившись в команде зимой, очень резво начал весенний отрезок чемпионата — пока не выздоровел Роман Павлюченко и не потянул на себя одеяло в атаке. Сегодня Павлюченко в команде уже нет — и Ильин вновь вживается в роль солиста. Ну, а Эрик Бикфалви, когда нет на него судьи Еськова — просто топ-игрок для абсолютно любого нашего клуба.