Сила «Урала»: почему Тарханов — лучший тренер старта этого сезона
Если бы у нас существовал приз «Лучшему тренеру стартового отрезка чемпионата», до его еще до начала первенства смело можно было бы вручать Александру Федоровичу Тарханову.
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Видимо, что-то случилось...
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Вот уж кто в режиме ручного управления подводит команду к сезону в состоянии стопроцентной боеготовности. Реальную команду — тех, кто под рукой, без долгих жалостливых россказней о том, кого планировали, да не смогли приобрести.
Для середняка со здоровыми амбициями, каковым является «Урал», Тарханов —
И совершенно неважно Тарханову, каких соперников в первый месяц выберет ему календарь. «Урал» может в Москве указать «Динамо» его нынешнее настоящее место в иерархии РФПЛ или погонять «Краснодар» на его поле, где чистую победу у гостей отнял одним свистком судья Николаев, за что он теперь до осени будет смотреть футбол по телевизору. «Урал» и судейство — это вообще отдельная тема — когда в первом тайме вчерашнего матча Григорьев упал в штрафной в борьбе с Терентьевым, и это очень было похоже на нарушение правил, Тарханов только саркастически усмехнулся — легче поверить, что в «Урал»
Но «Урал» ведь и без того поведет, организовав такой же шикарный гол, какими тур назад все восхищались в исполнении «Зенита» в ворота «Спартака» — поскольку Роберто Манчини скажет после игры, что его команде необходимо усиление, и страна Аргентина замрет в предвкушении очередного увеличения своего бюджета — может, «Зениту» Ильина домой вернуть, и он раскроется не хуже, например, земляка Кузяева? Владимир, появившись в команде зимой, очень резво начал весенний отрезок чемпионата — пока не выздоровел Роман Павлюченко и не потянул на себя одеяло в атаке. Сегодня Павлюченко в команде уже нет — и Ильин вновь вживается в роль солиста. Ну, а Эрик Бикфалви, когда нет на него судьи Еськова — просто
Конечно, сравняв счет в начале второго тайма, «Зенит’потом уральцев прилично поддавил, но хозяева и в этот тяжкий для них период матча не целились мячами в густо заполнивших стадион зрителей, а пытались найти контригру, что им в итоге и удалось. Справедливая такая ничья, после которой «Урал»
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