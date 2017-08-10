Глушаков: «Спартак» может реабилитироваться за поражение от «Зенита» во втором круге

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В среду «Спартак» на своем поле победил тульский «Арсенал» в матче пятого тура чемпионата страны со счетом 2:0. Туром ранее красно-белые в гостях уступили «Зениту» (1:5).

«Я бы не сказал, что победа над “Арсеналом” — это реабилитация за матч с “Зенитом”, — сказал Глушаков. — На данный момент эти две команды было бы неправильно сравнивать, у них разные задачи и класс, все адекватные болельщики это понимают. Если вспомнить последний матч прошлого чемпионата, то у нас также был должок перед туляками. Реабилитироваться за матч с “Зенитом” мы сможем только во втором круге, когда встреча будет проходить на нашем стадионе, ничего невозможного в этом нет».

Капитан «Спартака» считает, что ротация состава в матче с «Арсеналом» не повлияла на взаимодействия игроков на поле. «В прошлом году у нас тоже была ротация состава, ребята, которые не так часто попадали в основной состав, выходили на поле и вносили свою лепту в итоговый успех. Не сказал бы, что из-за сильной ротации в матче с “Арсеналом” у нас было какое-то недопонимание, никаких проблем нам это не доставило. Каждый игрок в команде знает сильные стороны партнеров и тактическое задание», — отметил он.

«Как оценить игру Александра Селихова и Марио Пашалича? Думаю, что это не мое дело — оценивать игру партнеров по команде, у нас есть тренерский штаб, который сделает все выводы о том, кто как сыграл. Один сыграл “на ноль”, второй отдал голевую переду — все хорошо, идем дальше», — подчеркнул Глушаков.

После пяти туров чемпионата России «Спартак» с восемью очками занимает в чемпионате России седьмое место.