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10 августа 2017, 11:50 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Суд отложил рассмотрение иска «Казаньоргсинтеза» к ФК «Рубин» о споре по Канунникову

КАЗАНЬ, 10 августа. /ТАСС/. Авиастроительный районный суд Казани отложил до 6 сентября рассмотрение иска «Казаньоргсинтеза» к клубу Российской футбольной премьер- лиги (РФПЛ) «Рубин» о споре по трудовому договору нападающего команды Максима Канунникова. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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Ранее спонсор клуба «Казаньоргсинтез» обратился в суд с иском к «Рубину» и Канунникову с требованием признать недействительными условия, оговоренные в приложении трудового договора. 2 августа Авиастроительный районный суд Казани снял запрет с казанского клуба на продажу Канунникова и расторжение с ним контракта.

«Суд определил отложить разбирательство дела до 6 сентября», — сказал судья.

Представитель истца ходатайствовала о проведении закрытого судебного разбирательства, так как посчитала информацию, которая будет озвучена в ходе процесса, финансовой тайной. Однако суд отказал в удовлетворении ходатайства. Второй ответчик бывший финансовый директор «Рубина» Ильдус Махмутов просил отложить рассмотрение дела, обосновав это тем, что не успел ознакомиться с его материалами.

Суть иска заключалась в том, что спонсор может недополучить компенсацию в размере €5 млн в случае перехода Канунникова в другой клуб. В связи с этим судом было удовлетворено заявление о принятии обеспечительных мер, согласно которым «Рубину» запрещено увольнять игрока и выдавать ему на руки трудовую книжку. По словам адвоката, который представляет интересы Канунникова, сумма отступных в контракте указана в размере €1 млн.

Канунников выступает за «Рубин» с 2014 года. На его счету 12 матчей за сборную России.

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