«Спартак» стал лучше. Браво, Массимо
И дело не в победе над «Арсеналом».
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Дмитрий Егоров
Всё лето «Спартак» выглядел надутым, и в этом состоянии ощущался дискомфорт. Явный, но неопознанный. Команда меняла лица, снимала маски, и эмоции под ними были такими, что даже празднования ощущались натужными.
Изредка этот тяжёлый пузырь пшикал воздухом конфликтов: то Каррера раздражён, то игроки недовольны, то руководство в сомнениях. Непохожих источников было слишком много, а истории их выглядели так одинаково, что молчать, ожидая официальной информации, стало бессмысленно.
Мы писали о проблемах, они подтверждались, шар надувался ежедневно и мог достичь критических размеров, если бы в
Многие скептически отнеслись к выводам о вторничной
И за это Массимо нужно сказать «браво» — ведь ответная реакция получилась мгновенной. Уже на следующий день выступил второй человек в клубе, который максимально редко выходит на публику. Наиль Измайлов выдал такую же программную речь — и в этом интервью вопросы показались лишними.
Да, конфликт стал очевидным для всех, но благодаря в том числе выходу в публичное поле начал сдуваться на уровне сильного недопонимания. На самом деле, в «Спартаке» происходила обычная история, когда тренер хочет независимости, самоуправления и верит людям, в том числе агентам, которых пустил в своё окружение. А клуб, в свою очередь, не хочет видеть в тренере копию Курбана Бердыева, от экспансии которого здесь отказались год назад.
Важно отметить, что выход информации в прессу говорит ещё и о том, что стороны понимают: простая вроде бы ситуация зашла довольно далеко и требует немедленного сближения. И такие локальные ссоры вполне могут вывести команду на новый уровень.
Каррере и руководству придётся решить ещё много вопросов. С трансферами и тем, кто их проводит. С контрактами несомненно важных для «Спартака» Глушакова и Таски. С банальной атмосферой внутри коллектива и отношением к персоналу, который в непростой период чувствовал себя немного неуютно.
Главное, что было понятно в программных речах обеих сторон, — сейчас они готовы работать вместе. И победа над «Арсеналом», какой бы корявенькой она ни выглядела, должна «Спартаку» во всех смыслах помочь. Вы ведь видели, что Каррера поцеловал не игравшего три тура Джано? Это тоже знак, что тренер меняется, а команда становится лучше.
|9.08.2017 19:30
|Зрители 26183
|основной раунд: 5-й тур
|Открытие Арена
|Массимо Каррера
|Миодраг Божович
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|1
|12
|Удары (всего)
|4
|6
|Удары в створ
|2
|5
|Угловые
|5
|7
|Фолы
|22
|5
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сергей Куликов (Саранск, Россия)
|Боковой судья
|Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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