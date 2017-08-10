Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30640094/
10 августа 2017, 10:38 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Полузащитник «Локомотива» Ндинга может вернуться в чемпионат Франции

Конголезский футболист «Локомотива» Делвин Ндинга находится в сфере интересов двух французских клубов — «Страсбурга» и «Кана».

Конголезский футболист Локомотива <span class=error>Делвин</span> <span class=error>Ндинга</span> находится в сфере интересов двух французских клубов — Страсбурга и Кана. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В прошлом он поиграл во Франции за «Осер» и «Монако».

В нынешнем сезоне российской Премьер-Лиги 29-летний футболист не принял участия ни в одном матче. Возможен вариант, при котором Ндинга покинет Россию и переберётся во Францию, хотя ранее сообщалось об интересе к нему со стороны турецких команд.

Делвин пришёл в «Локомотив» 9 июля 2015 года. В составе московской команды принял участие в 43 матчах, сделал 3 голевые передачи и получил 7 жёлтых карточек.

Локомотив М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости

«Тренер говорит: «Давайте винца перед финалом шлёпнем». Это что?»

Стадион «Спартака» «Открытие Арена» эвакуировали. Видео

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Ребров: где были критики, когда «Спартак» брал чемпионство той же бандой?