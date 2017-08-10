Полузащитник «Локомотива» Ндинга может вернуться в чемпионат Франции
Конголезский футболист «Локомотива» Делвин Ндинга находится в сфере интересов двух французских клубов — «Страсбурга» и «Кана».
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В прошлом он поиграл во Франции за «Осер» и «Монако».
В нынешнем сезоне российской
Делвин пришёл в «Локомотив» 9 июля 2015 года. В составе московской команды принял участие в 43 матчах, сделал 3 голевые передачи и получил 7 жёлтых карточек.
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