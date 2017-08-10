«Зенит» не сумел победить «Урал» впервые за 25 лет, сыграв вничью в Екатеринбурге

Счет на 35-й минуте открыл один из лидеров «Урала» Эрик Бикфалви, головой замкнув подачу с фланга. Питерцы отыгрались на 60-й минуте — нападающий Александр Кокорин сумел переиграть вратаря уральцев Ярослава Годзюра. В дальнейшем «Зенит» создал еще несколько опасных моментов, но Годзюр действовал выше всяких похвал. Матч завершился с ничейным счетом.

Стоит отметить, что клуб из Санкт-Петербурга не смог обыграть екатеринбуржцев впервые с сентября 1992 года. С тех пор команды играли 12 раз (11 — в чемпионате и один — в Кубке страны), и «Зенит» всегда был сильнее.

Добавим, именно «Урал» стал первой командой, которая сумела отобрать очки у подопечных Роберто Манчини в нынешнем чемпионате России.