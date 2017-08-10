Вице-президент «Гремиу»: По Луану есть предложения только от «Спартака» и «Сампдории»

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По его словам, официальные запросы в клуб поступили только от «Спартака» и «Сампдории».

«Луан — игрок «Гремиу» и у него на данный момент нет контракта с другой командой, — приводит Band RS слова Романа. — У нас есть предложения от двух клубов — «Спартака» и «Сампдории». О других я ничего не знаю.