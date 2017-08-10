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10 августа 2017, 9:46 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Вице-президент «Гремиу»: По Луану есть предложения только от «Спартака» и «Сампдории»

Вице-президент «Гремиу» Одорико Роман отметил, что ничего не знает об интересе к нападающему Луану со стороны «Ливерпуля» и «Арсенала».

<nobr>Вице-президент</nobr> <span class=error>Гремиу</span> <span class=error>Одорико</span> Роман отметил что ничего не знает об интересе к нападающему <span class=error>Луану</span> со стороны Ливерпуля и Арсенала. Увеличить
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По его словам, официальные запросы в клуб поступили только от «Спартака» и «Сампдории».

«Луан — игрок «Гремиу» и у него на данный момент нет контракта с другой командой, — приводит Band RS слова Романа. — У нас есть предложения от двух клубов — «Спартака» и «Сампдории». О других я ничего не знаю.

Ранее бразильские СМИ сообщили, что красно-белые согласовали трансфер Луана с «Гремиу» и готовы заплатить за него 22 миллиона евро, а «Сампдория» согласна отдать не более 14 миллионов. После этого появилась информация, согласно которой в борьбу за нападающего вступили «Ливерпуль» и «Арсенал».

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