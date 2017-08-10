Луан: «Спартак»? Отвечу на вопрос о своём будущем 10 августа

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«Спартак»? Я знаю, что есть предложение, но сразу после игры все мои мысли связаны с «Гремио». Видел, что болельщики в социальных сетях просят меня остаться. Завтра (10 августа. — Прим. «Чемпионата») я буду более спокоен и отвечу на ваш вопрос, — сказал Луан в интервью бразильскому SporTV по окончании матча с «Годой-Крус».