Неймар и Габриэл Жезус посоветовали Луану не переходить в «Спартак»
Ещё одним препятствием в вопросе перехода нападающего Луана из «Гремио» в «Спартак» является разговор бразильца с соотечественниками Неймаром и Габриэлом Жезусом, выступающими в Европе за «ПСЖ» и «Манчестер Сити» соответственно, сообщает Rádio Gaúcha.
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По информации бразильской радиостанции, Неймар и Жезус посоветовали Луану не переезжать в Россию. Сообщается, что и сам Луан хотел бы продолжить карьеру в более сильном европейском клубе.
Накануне казалось, что переход форварда в Россию за € 25 млн уже неизбежен, особенно после того, как президент «Гремио» Ромилдо Болсан открыто заявил, что сторонам осталось только согласовать детали. Тем не менее бразильский клуб
Также в бразильских СМИ появилась информация о том, что Луаном всерьёз заинтересовались английские гранды. Скорее всего, речь идёт о «Ливерпуле» и лондонском «Арсенале», пишет Zero Hora.
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