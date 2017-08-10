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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30638927/
10 августа 2017, 9:22 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Неймар и Габриэл Жезус посоветовали Луану не переходить в «Спартак»

Ещё одним препятствием в вопросе перехода нападающего Луана из «Гремио» в «Спартак» является разговор бразильца с соотечественниками Неймаром и Габриэлом Жезусом, выступающими в Европе за «ПСЖ» и «Манчестер Сити» соответственно, сообщает Rádio Gaúcha.

Ещё одним препятствием в вопросе перехода нападающего <span class=error>Луана</span> из <span class=error>Гремио</span> в Спартак является разговор бразильца с соотечественниками <span class=error>Неймаром</span> и <span class=error>Габриэлом</span> <span class=error>Жезусом</span> выступающими в Европе за <span class=error>ПСЖ</span> и Манчестер Сити соответственно сообщает Rádio Gaúcha. Увеличить
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По информации бразильской радиостанции, Неймар и Жезус посоветовали Луану не переезжать в Россию. Сообщается, что и сам Луан хотел бы продолжить карьеру в более сильном европейском клубе.

Накануне казалось, что переход форварда в Россию за € 25 млн уже неизбежен, особенно после того, как президент «Гремио» Ромилдо Болсан открыто заявил, что сторонам осталось только согласовать детали. Тем не менее бразильский клуб по-прежнему не устраивает форма оплаты, предложенная красно-белыми, а именно — сроки и количество платежей. В то же время «Гремио» стремится сохранить игрока как минимум до конца месяца.

Также в бразильских СМИ появилась информация о том, что Луаном всерьёз заинтересовались английские гранды. Скорее всего, речь идёт о «Ливерпуле» и лондонском «Арсенале», пишет Zero Hora.

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