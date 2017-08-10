Эксперт: Ничья — закономерный результат матча «Урал» — «Зенит»
Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал итоги матча 5-го тура
Премьер-Лиги между «сине-бело-голубыми» и «Уралом».
Слова эксперта приводит Rusfootball.info.
«Если со «Спартаком» «Зенит» вышел со сверхнастроем, то в этой игре «Урал» вышел на матч с таким же настроем против команды, которая обыграла чемпиона. Этот настрой повлиял на исход матча.
Скорее всего, питерцы не ожидали такой плотной игры и такого хорошего движения от уральцев и оказались не готовы к борьбе. Только после пропущенного гола
Отсутствие Бранислава Ивановича и Игоря Смольникова сказалось на обороне и атакующих действиях «сине-бело-голубых». Результат считаю закономерным, — сказал Веденеев.
Матч «Урал» —"Зенит" завершился со счетом 1:1.
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