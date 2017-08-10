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10 августа 2017, 1:54 | Футбол: Премьер-лига | Газета.Ру

Эксперт: Ничья — закономерный результат матча «Урал» — «Зенит»

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал итоги матча 5-го тура Премьер-Лиги между «сине-бело-голубыми» и «Уралом».

Слова эксперта приводит Rusfootball.info.

«Если со «Спартаком» «Зенит» вышел со сверхнастроем, то в этой игре «Урал» вышел на матч с таким же настроем против команды, которая обыграла чемпиона. Этот настрой повлиял на исход матча.

Скорее всего, питерцы не ожидали такой плотной игры и такого хорошего движения от уральцев и оказались не готовы к борьбе. Только после пропущенного гола более-менее освоились и постарались играть в свою силу.

Отсутствие Бранислава Ивановича и Игоря Смольникова сказалось на обороне и атакующих действиях «сине-бело-голубых». Результат считаю закономерным, — сказал Веденеев.

Матч «Урал» —"Зенит" завершился со счетом 1:1.

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