— Мы спасли матч. Ребята отборолись до конца. Замены перевернули ход встречи. Корян, Галаджан и, конечно, Кверквелия, спасли игру. По эмоциям матч просто сумасшедший. «Рубин» на последних минутах отошел назад. Молодые ребята подвинули к воротам защитную линию, так что гол был вопросом времени. Все играли друг за друга. Это командный успех.

— В чем секрет сумасшедшего старта «Локомотива»?

— Мы готовились, мы сплочены и двигаемся к цели. Нас еще узнают, как говорит «Казанка». Продолжаем погоню за лидером и не даем ему оторваться.

— Кверквелия перешел в «Локомотив» из «Рубина». У него были свои счеты с казанской командой?

— Нам забил наш воспитанник, «Рубину» — их бывший футболист. Драма чувствовалась.