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10 августа 2017, 1:53 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Илья Геркус: Нам забил наш воспитанник, «Рубину» — их бывший футболист. Драма чувствовалась

Президент московского «Локомотива» Илья Геркус пообщался с клубной пресс-службой после матча с «Рубином» в 5-м туре РФПЛ (1:1).

— Мы спасли матч. Ребята отборолись до конца. Замены перевернули ход встречи. Корян, Галаджан и, конечно, Кверквелия, спасли игру. По эмоциям матч просто сумасшедший. «Рубин» на последних минутах отошел назад. Молодые ребята подвинули к воротам защитную линию, так что гол был вопросом времени. Все играли друг за друга. Это командный успех.

— В чем секрет сумасшедшего старта «Локомотива»?
— Мы готовились, мы сплочены и двигаемся к цели. Нас еще узнают, как говорит «Казанка». Продолжаем погоню за лидером и не даем ему оторваться.

— Кверквелия перешел в «Локомотив» из «Рубина». У него были свои счеты с казанской командой?
— Нам забил наш воспитанник, «Рубину» — их бывший футболист. Драма чувствовалась.

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Семин доволен силой воли, проявленной футболистами «Локомотива» в игре с «Рубином»

МОСКВА, 10 авг — Р-Спорт. Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что доволен тем, что его футболисты проявили силу воли в матче пятого тура чемпионата России с казанским «Рубином» и сумели добыть ничью.
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