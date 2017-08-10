Манчини: Ничья не должна нас остановить. «Зенит», вперёд!

9 августа команда из Санкт-Петербурга впервые потеряла очки в текущем первенстве России после четырёх побед кряду.



«У нас было много возможностей, но нам не удалось всё довести до конца. Ничья не должна нас остановить! “Зенит”, вперёд!», — написал итальянский специалист в своём «твиттере» на русском языке.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">We created a lot of chances and didn't take them. We should not be discouraged by this draw. GO ZENIT<a href="https://twitter.com/hashtag/UralZenit?src=hash">#UralZenit</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Zenit?src=hash">#Zenit</a> <a href="https://t.co/rbyppoHlwk">pic.twitter.com/rbyppoHlwk</a></p>— Roberto Mancini (@robymancio) <a href="https://twitter.com/robymancio/status/895391554956918784">9 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>