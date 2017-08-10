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10 августа 2017, 1:37 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Манчини: Ничья не должна нас остановить. «Зенит», вперёд!

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после встречи с «Уралом» в пятом туре РФПЛ (1:1) оставил краткий комментарий игре в Екатеринбурге, призвав подопечных не останавливаться на достигнутом.

9 августа команда из Санкт-Петербурга впервые потеряла очки в текущем первенстве России после четырёх побед кряду.

«У нас было много возможностей, но нам не удалось всё довести до конца. Ничья не должна нас остановить! “Зенит”, вперёд!», — написал итальянский специалист в своём «твиттере» на русском языке.

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