Манчини: Ничья не должна нас остановить. «Зенит», вперёд!
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после встречи с «Уралом» в пятом туре РФПЛ (1:1) оставил краткий комментарий игре в Екатеринбурге, призвав подопечных не останавливаться на достигнутом.
9 августа команда из
«У нас было много возможностей, но нам не удалось всё довести до конца. Ничья не должна нас остановить! “Зенит”, вперёд!», — написал итальянский специалист в своём «твиттере» на русском языке.
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