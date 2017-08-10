«Ахмат» и «Краснодар» сыграют за третье место в чемпионате России по футболу

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В субботу грозненский клуб потерпел первое поражение под руководством Олега Кононова, уступив в гостях «Уфе». «Ахмат», в трех стартовых матчах не пропустивший ни одного гола, провалил концовку матча — в течение шести минут в ворота Евгения Городова влетели три мяча. Неудача в столице Башкирии отбросила «Ахмат» из числа лидеров турнира в группу их преследователей, при этом команда Кононова в любом случае может записать старт чемпионата себе в актив.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 5, 10.08.2017, 20:00 -:- Ахмат Краснодар

Главный тренер «Ахмата» Кононов три года возглавлял «Краснодар», и именно при нем кубанский клуб пробился в еврокубки и впервые в истории вышел из группы Лиги Европы. «Краснодар», по задумке его владельца Сергея Галицкого, должен был играть в радующий зрителя атакующий футбол, однако Кононову в итоге не удалось при красивой игре добиться результата — команда так и не смогла побороться за чемпионский титул.

В сентябре прошлого года Кононов был уволен из «Краснодара», а на его место пришел Игорь Шалимов. Бывший полузащитник сборной России и один из сильнейших футболистов страны 90-х годов, хотя и входил в тренерский штаб Кононова, команду не покинул, как и многолетний помощник Кононова — Олег Фоменко. Под руководством Шалимова «Краснодар» вновь остался без медалей чемпионата, финишировав четвертым, зато сумел улучшить результат в Лиге Европы, добравшись до 1/8 финала.

Кононов впервые против «Краснодара»

Кононов проведет первый матч против бывшего клуба — 51-летний специалист ранее в других российских клубах не работал. «Краснодар» набрал на два очка меньше «Ахмата», которые потерял в предыдущей домашней встрече с «Уралом». Сравнять счет подопечные Шалимова сумели лишь в добавленное ко второму тайму время с пенальти, который реализовал Андреас Гранквист. В случае победы в Грозном «Краснодар» опередит соперника и расположится вслед за лидерами.

В 14 сыгранных матчах между «Тереком» (прежнее название «Ахмата») и «Краснодаром» кубанцы одержали восемь побед при пяти поражениях. В прошлом сезоне грозненцы победили на своем поле (2:1), зато в гостях потерпели самое крупное поражение в сезоне (0:4).

Матч пройдет на «Ахмат-Арене», начало — 20:00 мск. Главным арбитром назначен Сергей Иванов из Ростова-на-Дону.

Пятый тур чемпионата России стартовал во вторник, когда «СКА-Хабаровск» победил «Анжи» (2:0), а «Амкар» сыграл вничью с «Уфой» (0:0). В среду «Урал» и «Терек» сыграли вничью (1:1), «Спартак» победил «Арсенал» (2:0), «Ростов» — «Динамо» (1:0), а «Тосно» уступил ЦСКА (1:2). «Рубин» и «Локомотив» завершили матч вничью — 1:1.

В чемпионате лидируют «Зенит» и «Локомотив» — по 13 очков. По девять очков набрали «Уфа» и ЦСКА, а также «Ахмат».