Семин доволен силой воли, проявленной футболистами «Локомотива» в игре с «Рубином»
МОСКВА, 10 авг —
Р-Спорт. Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что доволен тем, что его футболисты проявили силу воли в матче пятого тура чемпионата России с казанским «Рубином» и сумели добыть ничью.
Встреча «Рубин» — «Локомотив» прошла на поле «Казань Арены» в среду и завершилась со счетом 1:1. «Локомотив» играл большую часть второго тайма в большинстве после удаления Жонатаса на 53-й минуте, но в итоге пропустил первым и сумел уйти от поражения на второй добавленной к основному времени минуте благодаря голу Соломона Кверквелии.
«У нас в Казани всегда сложные игры. Наверное, ничья закономерна, потому что первый тайм, особенно в первые 15 минут, “Рубин” имел преимущество, моменты, но мы выдержали это давление. Казалось, после удаления все было в наших руках. Но все решили грубейшие ошибки, получили пенальти, потом пришлось много работать. Мы пошли
Также специалист сообщил, что нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан пропустил встречу
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев, в свою очередь, отметил, что его команду лишил победы случайный рикошет. «Там рикошет был, дело случая такое тоже бывает. Позиция игрока правильная была, но случился рикошет, (мяч) изменил направление и попал к Кверквелии. Просто нужно было реализовывать моменты при счете 1:0. Произошло то, что произошло», — сказал Бердыев.
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