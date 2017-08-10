Семин доволен силой воли, проявленной футболистами «Локомотива» в игре с «Рубином»

Встреча «Рубин» — «Локомотив» прошла на поле «Казань Арены» в среду и завершилась со счетом 1:1. «Локомотив» играл большую часть второго тайма в большинстве после удаления Жонатаса на 53-й минуте, но в итоге пропустил первым и сумел уйти от поражения на второй добавленной к основному времени минуте благодаря голу Соломона Кверквелии.

«У нас в Казани всегда сложные игры. Наверное, ничья закономерна, потому что первый тайм, особенно в первые 15 минут, “Рубин” имел преимущество, моменты, но мы выдержали это давление. Казалось, после удаления все было в наших руках. Но все решили грубейшие ошибки, получили пенальти, потом пришлось много работать. Мы пошли ва-банк, но в обороне “Рубин” играл блестяще. Слава богу, что Кверквелия забил решающий гол. Очко лучше, чем ничего, потому я доволен волевыми проявлениями игроков», — приводит слова Семина официальный сайт «Рубина».

Также специалист сообщил, что нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан пропустил встречу из-за травмы.

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев, в свою очередь, отметил, что его команду лишил победы случайный рикошет. «Там рикошет был, дело случая такое тоже бывает. Позиция игрока правильная была, но случился рикошет, (мяч) изменил направление и попал к Кверквелии. Просто нужно было реализовывать моменты при счете 1:0. Произошло то, что произошло», — сказал Бердыев.