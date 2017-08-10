«Зенит» в шутку согласился приобрести болельщицу из Аргентины

«Дорогой, “Зенит”. Я являюсь аргентинкой и у меня здесь есть футболка “Зенита”. Меня вы тоже купите?» — обратилась с вопросом в питерский клуб болельщица с помощью «Твиттера».

«В качестве свободного агента, если это возможно», — ответила пресс-служба «Зенита» девушке.

Нынешним летом «Зенит» пополнили уже четыре аргентинских футболиста. Полузащитник Леандро Паредес перешёл в российскую команду из «Ромы», форвард Себастьян Дриусси был куплен у «Ривер Плейт», защитник Эмануэль Маммана приехал в клуб из «Лиона», а хавбек Матиас Краневиттер перебрался в питерскую команду накануне из «Атлетико».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Dear <a href="https://twitter.com/fczenit_en">@fczenit_en</a> I'm argentinian and have Zenit's shirt right here. Would you buy me too? <a href="https://t.co/OfJGwJyMCV">pic.twitter.com/OfJGwJyMCV</a></p>— Estefania sbaffi (@EstefaniaSbaffi) <a href="https://twitter.com/EstefaniaSbaffi/status/894917049075609600">8 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>