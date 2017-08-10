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10 августа 2017, 0:53 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Зенит» в шутку согласился приобрести болельщицу из Аргентины

Пресс-служба «Зенита» в шутку согласилась подписать соглашение с болельщицей из Аргентины.

«Дорогой, “Зенит”. Я являюсь аргентинкой и у меня здесь есть футболка “Зенита”. Меня вы тоже купите?» — обратилась с вопросом в питерский клуб болельщица с помощью «Твиттера».

«В качестве свободного агента, если это возможно», — ответила пресс-служба «Зенита» девушке.

Нынешним летом «Зенит» пополнили уже четыре аргентинских футболиста. Полузащитник Леандро Паредес перешёл в российскую команду из «Ромы», форвард Себастьян Дриусси был куплен у «Ривер Плейт», защитник Эмануэль Маммана приехал в клуб из «Лиона», а хавбек Матиас Краневиттер перебрался в питерскую команду накануне из «Атлетико».

Зенит
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