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10 августа 2017, 1:25 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Фурсенко: Два месяца работы уже показали, что Манчини — правильный выбор

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко оценил работу главного тренера команды Роберто Манчини.

Президент Зенита Сергей <span class=error>Фурсенко</span> оценил работу главного тренера команды <span class=error>Роберто</span> <span class=error>Манчини</span>. Увеличить
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«Если вы посмотрите профессионально, то Манчини полностью переиграл Карреру в недавнем матче со “Спартаком”. И нам удалось за короткое время создать боеспособный коллектив. Всё это не может не радовать. Но за этим всем стоит огромный коллектив единомышленников. Для реального становления команды нужно минимум полсезона, а игроки “Зенита” через два месяца показывают очень приличный футбол. Манчини проводит очень насыщенные тренировки и массу внимания уделяет тактике. Много работает с отдельными игроками.

Когда был Дик Адвокат в клубе, он держал дистанцию с игроками. Манчини — другой человек, он близок футболистам, это очень ценится. Важно и то, что в своё время Роберто был очень сильным игроком. Манчини по очень многим параметрам манил, чтобы с ним поработать. В 2010 году он должен был стать главным тренером сборной России. Сейчас у нас наконец получилось в “Зените”. И два месяца работы уже показали, что мы сделали правильный выбор. Посмотрите, как при нём прибавил тот же Кокорин», — сказал Фурсенко в интервью «Чемпионату».

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