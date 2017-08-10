Кокорин не ответил, когда забьет Дзюба, а Шатова почти переманил «Урал»
«Советский спорт» передает слова игроков после исторической ничьей «Урала» и «Зенита».
«Манчини приободрил в перерыве»
Первым пообщаться с журналистами вышел Александр Ерохин. Во время представления команд его вместе с Олегом Шатовым особо выделял диктор. Оба игрока раньше играли за «Урал», а теперь они всегда желанные гости в Екатеринбурге.
— Мне было приятно увидеть всех тех, с кем я вместе играл, — говорил Ерохин. — Мы приехали сюда за победой, ни о какой дружбе на поле речи нет. Старались, были моменты, но не хватило
— Слышали, как ваше имя выделил диктор?
— Только Шатова слышал (улыбается).
— Как чувствуете себя на позиции центрального полузащитника?
— Я действую на этой позиции с начала чемпионата. С каждым матчем чувствую себя лучше, проблем никаких нет.
— Серьезный был разговор с тренером после первого тайма?
— Конечно, он приободрил команду. Сказал, что нужно выйти, действовать активнее впереди, потому что пропустили в первой половине и нужно было отыгрываться. Во второй половине игры гораздо активнее действовали.
— Нашли общий язык с Краневиттером?
— С игроками высокого уровня легко находить общий язык.
Артем Дзюба появился на поле лишь в концовке встречи. Еще меньше времени у форварда ушло на то, чтобы пробежать мимо журналистов. Видимо, ожидал вопросы про 35 мячей и «Фенербахче».
Зато Далер Кузяев, который закрепился в стартовом составе Манчини, не против поговорить.
— Только немного, — сразу предупредил Далер и начал анализировать. — Прошло всего два дня после матча «Спартака». Возможно, не успели восстановиться. Но у «Урала» тоже было только два дня.
— Только в этом дело, что не удалось добиться победы?
— Моменты были, реализация подвела. У меня были стопроцентные моменты. Ну ничего, будем работать дальше.
Александр Кокорин неожиданно стал лидером «Зенита» и в игре, и в общении с журналистами. Почти после каждой встречи девятый номер делится своими эмоциями.
— Обидно, что не победили. Тяжелая получилась игра. Рады, что сравняли счет, но расстроены, что не победили.
— Что скажете о Краневиттере? Пара передач была неплохой.
— Он потихоньку вливается.
— Вам не показалось, что была волнообразная игра?
— Первый тайм был непонятным: ни они не создали моменты, ни мы. Были только подходы. Во втором тайме игра пошла поинтереснее, поживее. Расстроены, что не добились результата.
— Какие новшества при Манчини появились в «Зените»? — на этот вопрос Александр, кажется по его лицу, уже устал отвечать.
— Это было реализовано на сборах. В плане тактики, завершающих моментов. Восстановление.
— Александр, когда уже Дзюба забьет? — почти прокричал один из журналистов этот вопрос, но он так и остался риторическим.
А пока Кокорин общался с прессой, Олег Шатов под руку с президентом «Урала» Григорием Ивановым вышел на улицу. До этого они почти 15 минут
«О реванше не думали»
Для «Урала» эта ничья — первые за 25 лет очки в матче против петербуржцев. Главный герой уральцев в матче и один из лучших игроков команды Эрик Бикфалви этому результату рад.
— Мы играли с очень серьезным соперником, — говорил румынский полузащитник. — Первые минуты мы привыкали к темпу. Во втором тайме мы могли играть выше, не прижиматься к воротам. В целом — результат хороший, но могли бы показать больше.
— Каково осознавать, что «Урал» — первая команда, которая смогла отобрать очки у «Зенита»?
— Мы не думаем о них, стараемся набирать очки в каждой игре.
— У «Урала» напряженный график. В каком состоянии сейчас игроки?
— Физически мы находимся в хорошем состоянии. Мне нравится такой напряженный график.
— «Урал» уже 25 лет не мог набрать очки в матчах с «Зенитом». Сегодняшняя игра — как победа?
— Времена меняются, у нас очень хорошая команда. Сейчас остается работать дальше.
— В команде думали о реванше за матч на стадионе «Санкт-Петербург»?
— Нет, я даже не думал о нем. Нужно думать о настоящих матчах.
Пока Эрик отвечал на вопросы, его пытались рассмешить одноклубники: Доминик Ндинга, Николай Димитров и
— Как вам ваша группа поддержки?
— Все мои друзья.
— Болельщики, — пошутил Бавин.
— Мы и Нико танцуем, — перешел на русский автор гола. — Наша команда — самая лучшая, когда дружим.
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