Кокорин не ответил, когда забьет Дзюба, а Шатова почти переманил «Урал»

«Манчини приободрил в перерыве»

Первым пообщаться с журналистами вышел Александр Ерохин. Во время представления команд его вместе с Олегом Шатовым особо выделял диктор. Оба игрока раньше играли за «Урал», а теперь они всегда желанные гости в Екатеринбурге.

— Мне было приятно увидеть всех тех, с кем я вместе играл, — говорил Ерохин. — Мы приехали сюда за победой, ни о какой дружбе на поле речи нет. Старались, были моменты, но не хватило чего-то в завершающей стадии. Сложно сказать, чего именно. Тренер подскажет ошибки, будем двигаться дальше. Возможно, провели немного меньше атак, чем в матче со «Спартаком». Можно было действовать острее. С физическим состоянием все достаточно неплохо. Второй тайм практически целиком провели на чужой половине поля. Не хватило точности в завершении, моменты были.

— Слышали, как ваше имя выделил диктор?

— Только Шатова слышал (улыбается).

— Как чувствуете себя на позиции центрального полузащитника?

— Я действую на этой позиции с начала чемпионата. С каждым матчем чувствую себя лучше, проблем никаких нет.

— Серьезный был разговор с тренером после первого тайма?

— Конечно, он приободрил команду. Сказал, что нужно выйти, действовать активнее впереди, потому что пропустили в первой половине и нужно было отыгрываться. Во второй половине игры гораздо активнее действовали.

— Нашли общий язык с Краневиттером?

— С игроками высокого уровня легко находить общий язык.

Артем Дзюба появился на поле лишь в концовке встречи. Еще меньше времени у форварда ушло на то, чтобы пробежать мимо журналистов. Видимо, ожидал вопросы про 35 мячей и «Фенербахче».

Зато Далер Кузяев, который закрепился в стартовом составе Манчини, не против поговорить.

— Только немного, — сразу предупредил Далер и начал анализировать. — Прошло всего два дня после матча «Спартака». Возможно, не успели восстановиться. Но у «Урала» тоже было только два дня.

— Только в этом дело, что не удалось добиться победы?

— Моменты были, реализация подвела. У меня были стопроцентные моменты. Ну ничего, будем работать дальше.

Александр Кокорин неожиданно стал лидером «Зенита» и в игре, и в общении с журналистами. Почти после каждой встречи девятый номер делится своими эмоциями.

— Обидно, что не победили. Тяжелая получилась игра. Рады, что сравняли счет, но расстроены, что не победили.



— Что скажете о Краневиттере? Пара передач была неплохой.

— Он потихоньку вливается. Кто-то может сразу влиться, кто-то нет. Надо спросить у Манчини.



— Вам не показалось, что была волнообразная игра?

— Первый тайм был непонятным: ни они не создали моменты, ни мы. Были только подходы. Во втором тайме игра пошла поинтереснее, поживее. Расстроены, что не добились результата.

— Какие новшества при Манчини появились в «Зените»? — на этот вопрос Александр, кажется по его лицу, уже устал отвечать.

— Это было реализовано на сборах. В плане тактики, завершающих моментов. Восстановление.

— Александр, когда уже Дзюба забьет? — почти прокричал один из журналистов этот вопрос, но он так и остался риторическим.

А пока Кокорин общался с прессой, Олег Шатов под руку с президентом «Урала» Григорием Ивановым вышел на улицу. До этого они почти 15 минут что-то живо обсуждали — возможно, Иванов звал хавбэка к себе, если Манчини будет вместо Олега ставить какого-нибудь аргентинца.

«О реванше не думали»

Для «Урала» эта ничья — первые за 25 лет очки в матче против петербуржцев. Главный герой уральцев в матче и один из лучших игроков команды Эрик Бикфалви этому результату рад.

— Мы играли с очень серьезным соперником, — говорил румынский полузащитник. — Первые минуты мы привыкали к темпу. Во втором тайме мы могли играть выше, не прижиматься к воротам. В целом — результат хороший, но могли бы показать больше.

— Каково осознавать, что «Урал» — первая команда, которая смогла отобрать очки у «Зенита»?

— Мы не думаем о них, стараемся набирать очки в каждой игре.

— У «Урала» напряженный график. В каком состоянии сейчас игроки?

— Физически мы находимся в хорошем состоянии. Мне нравится такой напряженный график.

— «Урал» уже 25 лет не мог набрать очки в матчах с «Зенитом». Сегодняшняя игра — как победа?

— Времена меняются, у нас очень хорошая команда. Сейчас остается работать дальше.

— В команде думали о реванше за матч на стадионе «Санкт-Петербург»?

— Нет, я даже не думал о нем. Нужно думать о настоящих матчах.

Пока Эрик отвечал на вопросы, его пытались рассмешить одноклубники: Доминик Ндинга, Николай Димитров и экс-игрок «Зенита» Юрий Бавин.

— Как вам ваша группа поддержки?

— Все мои друзья.

— Болельщики, — пошутил Бавин.

— Мы и Нико танцуем, — перешел на русский автор гола. — Наша команда — самая лучшая, когда дружим.