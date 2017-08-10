«Рубин» выразил соболезнования в связи со смертью болельщика на матче с «Локомотивом»

Встреча прошла в среду на «Казань Арене» и завершилась вничью со счетом 1:1. Как сообщается, во время матча болельщику «Рубина» Вячеславу Грицкову стало плохо на трибуне, врачи оказали экстренную помощь, но не смогли спасти ему жизнь. Мужчина умер в возрасте 60 лет.

«ФК “Рубин” глубоко скорбит в связи с трагедией и выражает соболезнования родным и близким ушедшего из жизни болельщика нашего клуба. Наша рубиновая семья понесла тяжелую утрату», — говорится в сообщении пресс-службы казанского клуба.