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10 августа 2017, 0:12 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Рубин» выразил соболезнования в связи со смертью болельщика на матче с «Локомотивом»

МОСКВА, 9 авг — Р-Спорт. Казанский «Рубин» на своем официальном сайте выразил соболезнования родным и близким болельщика команды, который скончался во время матча пятого тура чемпионата России по футболу против московского «Локомотива».

Встреча прошла в среду на «Казань Арене» и завершилась вничью со счетом 1:1. Как сообщается, во время матча болельщику «Рубина» Вячеславу Грицкову стало плохо на трибуне, врачи оказали экстренную помощь, но не смогли спасти ему жизнь. Мужчина умер в возрасте 60 лет.

«ФК “Рубин” глубоко скорбит в связи с трагедией и выражает соболезнования родным и близким ушедшего из жизни болельщика нашего клуба. Наша рубиновая семья понесла тяжелую утрату», — говорится в сообщении пресс-службы казанского клуба.

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев, в свою очередь, начал послематчевую пресс-конференцию с соболезнований. «Прежде всего, хотелось бы выразить соболезнования родным и близким болельщика, который скончался во время матча», — сказал специалист.

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