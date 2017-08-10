«Рубин» выразил соболезнования в связи со смертью болельщика на матче с «Локомотивом»
МОСКВА, 9 авг —
Р-Спорт. Казанский «Рубин» на своем официальном сайте выразил соболезнования родным и близким болельщика команды, который скончался во время матча пятого тура чемпионата России по футболу против московского «Локомотива».
Встреча прошла в среду на «Казань Арене» и завершилась вничью со счетом 1:1. Как сообщается, во время матча болельщику «Рубина» Вячеславу Грицкову стало плохо на трибуне, врачи оказали экстренную помощь, но не смогли спасти ему жизнь. Мужчина умер в возрасте 60 лет.
«ФК “Рубин” глубоко скорбит в связи с трагедией и выражает соболезнования родным и близким ушедшего из жизни болельщика нашего клуба. Наша рубиновая семья понесла тяжелую утрату», — говорится в сообщении
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев, в свою очередь, начал послематчевую
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