Виктор Гончаренко: Не думаю, что Помазун терял уверенность

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После матча главный тренер ЦСКА отметил, что его команде было важно реабилитироваться за поражение от «Рубина», а наставник «Тосно» посетовал на недостаток концентрации в моментах с пропущенным голами.

Сергей ЯРЕМЕНКО

из Санкт-Петербурга.

— Мы довольны победой — начал Гончаренко. — Было важно выиграть после неудачи с «Рубином». Хорошо проявили себя, особенно во втором тайме. Могли решить исход матча и раньше. Это футбол — когда не забиваешь, появляется нервозность. В сегодняшней игре она чувствовалась, хотя голевых ситуаций у наших ворот было немного.

— Следующая игра у вас со «Спартаком». Как повторить успех «Зенита» и разгромить принципиального соперника?

— Дерби всегда сложно оценивать. Много нюансов. Игра может качнуться в одну или другую стороны. Это и привлекает большой интерес, ажиотаж. То, за что мы и любим футбол. Наша задача подойти к матчу со «Спартаком» в хорошем состоянии.

— Дзагоев оказался в запасе из-за ротации или к нему есть претензии?

— Только из-за ротации. Появление Набабкина вместо Щенникова — тоже ротация. Сыграл он неплохо, учитывая отсутствие практики.

— Ищет ли ЦСКА игрока на позицию левого латераля?

— Пока трансферное окно открыто, все может быть.

— Оланаре провел первый полный матч. Как оцените его игру?

— Есть определенные командные требования, которые он хорошо понимает, но не до конца воплощает в жизнь. Оланаре много пропустил в подготовительный период. Ждем, что он будет прибавлять, ведь мы знаем его возможности.

— Он заслужил место в основе на дерби со «Спартаком»?

— Одной игрой сложно заслужить доверие. Надо завоевывать его в каждом матче.

— Помазун обрел уверенность?

— Не думаю, что он ее терял. Понятно, что предыдущий матч не пошел ему в актив, но мы все должны разделить вину за голы, пропущенные от «Рубина».

Во флеш-интервью тренер армейцев так ответил на вопрос о сроках восстановления Акинфеева:

— Думаю, к следующей игре он будет готов.

Дмитрий ПАРФЕНОВ: «МЫ ПОТРЕПАЛИ НЕРВЫ ЦСКА — ЕМУ ПРИШЛОСЬ УСИЛИВАТЬСЯ».

— Оказали достойное сопротивление медалистам и участникам Лиги чемпионов — сказал Парфенов. — Многое получалось, но многое и не получалось. Потеряли концентрацию при голах в наши ворота. Мы акцентировали внимание на том, что надо умирать в своей штрафной, ложиться, стелиться, но избегать таких голов. С трудом забиваем сами, и такие простые мячи получаем в свои ворота. По самоотдаче и желанию, даже по качеству у меня нет претензий. Прибавляем от игры к игре. Главное, чтобы ребята не повесили головы, но мы и не дадим им этого сделать. Будем набирать очки и подниматься выше.

— Почему так мало били по воротам ЦСКА в концовке?

— Силенки закончились. ЦСКА — опытная команда, которая может выпускать на замену таких игроков, как Дзагоев, Вернблум и Витинью. Они вышли и добавили. Раз они появились на поле — значит, мы потрепали нервы сопернику. Ему пришлось усиливаться.