Леонид Кучук: Хочу выигрывать 1:0. Нам нужен результат

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Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО

из Ростова-на-Дону.

— Сегодня понравилось движение, перестроения, но невысокой оказалась реализация моментов…

— Я сторонник того чтобы не пропускать и забить один. Лучше пять раз по 1:0, а потом сыграть ничью. Надо выжимать результат.

— Калачев был недоволен заменой?

— Это все эмоции. Что их обсуждать? Он провел хороший матч.

— Что понравилось и что не понравилось в игре?

— Понравилась командная сплоченность, самоотверженность, командный дух. Если он есть, такую команду очень тяжело обыграть. 11 бойцов, которые сражаются друг за друга, будь то жара, холод, сильный соперник или не очень. Игрок может сделать результат в каком-то эпизоде, но результат в матче может сделать только команда.

— Что с Бухаровым?

— Бухаров уехал в Германию на обследование, там уже есть определенная ясность, за неделю его «подкорректируют», и он вернется в строй.

— Как идет селекция? Предполагаете ли взять еще одного форварда?

— Селекция ведется. Скрупулезно. Но мы не обладаем такими финансами как некоторые клубы, и должны быть уверены на сто процентов в игроке, которого берем. Даже не на сто, а на тысячу процентов. Тогда это хорошая селекционная работа. А когда пользы нет — то плохая.

Что касается форвардов, то Дядюн проявляет себя отлично, навязывает единоборства таким мощным защитникам, играет очень продуктивно, Шомуродов обладает чувством гола, и сегодня мог реализовать момент из ничего. Центрального нападающего не так легко найти. Это эксклюзивный продукт, но кандидатуры есть, мы работаем над ними.

— Вы выиграли три матча по 1:0. Прибавляет ли команда в качестве игры?

— Качество определяется результатом. Он складывается из многих моментов — игровых, неигровых, командных, индивидуальных. Играем плотно в обороне, самоотверженно. Да, возникают моменты, премьер-лига очень сильна. Но каждый матч это отдельная история. Некоторые перед сезоном вообще прогнозировали нам борьбу за выживание.

Главенствующий девиз у меня — результат. Можно играть хорошо и проигрывать. Мы работаем и думаем, что делаем продуктивные шаги. Мы же двигаемся по турнирной таблице. Значит, работаем правильно.

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ, главный тренер «Динамо»:

— Мы владели территориальным преимуществом, но это ни о чем не говорит. За это очки не дают. Мы знали, как будут строить игру соперники, они с удовольствием отдают территорию. У нас не хватило заключительной передачи и заключительного удара. Агрессии на ворота было маловато.

— Показалось, что после пропущенного гола команда несколько просела в центре поля…

— Наверное, это нас заставил так сделать соперник. До пропущенного мяча у нас были хорошие подходы, до 19-й минуты играли с переменным успехом, но больше на половине «Ростова».