60-летнему Вячеславу Грицкову стало плохо во время игры. К нему быстро привели медиков, которые оказали ему экстренную помощь, однако спасти пожилого мужчину не смогли.

«ФК “Рубин” глубоко скорбит в связи с трагедией и выражает соболезнования родным и близким ушедшего из жизни болельщика нашего клуба. Наша рубиновая семья понесла тяжелую утрату», — сказано в сообщении казанцев.

Матч, напомним, завершился со счетом 1:1. «Рубин», играя вдесятером, повел после реализованного пенальти, однако уже в компенсированное время пропустил ответный мяч.