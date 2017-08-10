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10 августа 2017, 9:09 | Футбол: Премьер-лига | "Российская газета"

Болельщик умер на трибуне во время матча «Рубин» — «Локомотив»

Болельщик скончался на трибуне во время матча пятого тура РФПЛ между «Рубином» и «Локомотивом». Об этом сообщается на официальном сайте казанского клуба.

60-летнему Вячеславу Грицкову стало плохо во время игры. К нему быстро привели медиков, которые оказали ему экстренную помощь, однако спасти пожилого мужчину не смогли.

«ФК “Рубин” глубоко скорбит в связи с трагедией и выражает соболезнования родным и близким ушедшего из жизни болельщика нашего клуба. Наша рубиновая семья понесла тяжелую утрату», — сказано в сообщении казанцев.

Матч, напомним, завершился со счетом 1:1. «Рубин», играя вдесятером, повел после реализованного пенальти, однако уже в компенсированное время пропустил ответный мяч.
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