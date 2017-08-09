Кверквелия отомстил Казани. «Рубин» в меньшинстве упустил победу над «Локо»

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РОСГОССТРАХ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 5-й тур.

РУБИН — ЛОКОМОТИВ — 1:1 (0:0)

Голы: ЖЕМАЛЕТДИНОВ (с пенальти), 62 — 1:0. КВЕРКВЕЛИЯ (Ал. Миранчук, Денисов), 90+1 — 1:1.

«Рубин» (Казань): 1. Рыжиков (к), 14. Гранат, 30. Кудряшов, 88. Камболов (2. Кузьмин, 83), 23. Бауэр, 4. М`Вила, 27. Оздоев, 96. Жемалетдинов (8. Сонг, 67), 3. Набиуллин, 22. Жонатас, 33. Азмун.

Запасные: 28. Фильцов, 16. Акмурзин, 80. Сорокин, 70. Махатадзе, 21. Рочина, 20. Цакташ, 61. Гекдениз.

Главный тренер — Курбан БЕРДЫЕВ.

«Локомотив» (Москва): 1. Гильерме, 33. Кверквелия, 5. Пейчинович, 36. Баринов (13. Корян, 67), 20. Игнатьев, 27. Денисов (к), 23. Тарасов (57. Галаджан, 75), 4. Фернандеш, 60. Ант. Миранчук, 31. Рыбус, 59. Ал. Миранчук.

Запасные: 77. Коченков, 30. Медведев, 28. Ротенберг, 34. Маргасов, 17. Михалик, 11. Касаев, 18. Коломейцев, 88. Ндинга, 8. Фарфан, 84. Лысов.

Главный тренер — Юрий СЕМИН.

Предупреждения: Азмун, 36 (грубая игра). Жонатас, 36 (неспорт. повед.). Рыжиков, 90+3 (неспорт. повед.) — Ал. Миранчук, 36 (неспорт. повед.). Денисов, 51 (грубая игра). Баринов, 62 (неспорт. повед.). Игнатьев, 84 (грубая игра).

Удаления: Жонатас, 53 (2 ж.к.,грубая игра) — -.

Судьи: СУХОЙ (Люберцы). Лунев (Новосибирск), Петросян (Бронницы).

9 августа. Казань. Стадион «Казань Арена». 19 градусов. 14 095 зрителей (вмещает 45 000).

Артур ЕНИКЕЕВ

из Казани.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 5, 9.08.2017, 20:00 1:1 Рубин Локомотив М

Выходя на поле «Казань-Арены», Юрий Семин уже знал, что «Зенит» потерял очки в Екатеринбурге, но делать ставку на атаку гости не собирались — в стартовом составе не оказалось ни одного номинального форварда.

А «Рубин» будто затаился в засаде. После прихода Бердыева болельщики верили, что можно сходу попасть в лидеры, хотя проблемы в игре были видны даже из космоса. Но после победы в Казани в первом туре наставник «быков» Игорь Шалимов не зря сказал, что «Рубин» станет прибавлять буквально с каждым таймом. Словно сама судьба прижала Бердыева к канатам — давай, гений, покажи! Судите сами по календарю на старте — «Зенит» и ЦСКА в гостях, «Краснодар» с «Локомотивом» дома! После таких встреч можно остаться в психологическом нокдауне до зимы, но «Рубин» показал, что умеет держать удар.

Да, после двух стартовых поражений в Казани случились единичные возгласы на тему: «Курбан уже не тот», но сейчас ситуация резко поменялась. Бердыев снова строит свою любимую монолитную, беспощадную машину по набору очков. Пока она едет медленно, но прогресс очевиден. И вот в этот момент в Казань приезжает набравший шикарный ход «Локомотив». Остановить такой поезд — показать всем, что ты в игре!

В АТАКЕ — ФЕРНАНДЕШ И МИРАНЧУК.

Перед матчами в выходные тренер «Рубина» радовал журналистов пусть короткими, но емкими фразами о предстоящем сопернике. Перед игрой в середине недели команду закрыли на все замки. В принципе основы игры «по Бердыеву» понятны — нейтрализация лидеров соперника и поиск слабых мест. Найдя жертву, он бьет в нее беспощадно.

Но и сам «Рубин» далеко не идеален. Новичок Сигурдссон стал уже седьмым (!) центральным защитником команды. Впрочем, исландец пока травмирован, и Бердыев ищет в обороне вожака. Но пока его нет, и на этом фоне Кверквелия, которого «Рубин» (до сих пор непонятно, зачем) продал в «Локомотив» этим летом, смотрится оплотом надежности.

«Локо» в первом тайме не был похож сам на себя. Все довольно просто — Бердыев отсек от мяча главного диспетчера Фернандеша, а Алексей Миранчук на острие — это уже совсем другая история. Ему нужен мяч, а не постоянная борьба за него. В те недолгие секунды, когда Миранчук и Фернандеш всё-таки находили друг друга передачами, команда Семина действительно играла остро, но это были лишь стихийные эпизоды. К тому же Набиуллин и Жемалетдинов получили конкретную установку атаковать Игнатьева в момент приема мяча. В итоге за 45 минут гости создали всего один, пусть и отличный момент, но Денисову не хватило точности. Опорник с семи метров пробил сильно, но неточно.

«Рубин», казалось, вел игру, но на поле не нашлось того, кто мог бы отдать тонкий последний пас.

СЕМИН ПОТРЕБОВАЛ УДАЛЕНИЯ — И СУХОЙ НЕ УСТОЯЛ.

Во втором тайме игра закрылась. Семин и Бердыев, словно шахматисты, обдумывали каждый ход чуть дольше. Но все перевернуло удаление Жонатаса. Причем арбитр Сухой сначала даже не остановил игру, но Семин на бровке орал так неистово, что судья не устоял. Шансы на победу Казани резко упали, но хозяева нашли свой мизерный шанс на стандарте. Баринов прозевал опекуна и сфолил — пенальти. Бердыев лично показал, что бить должен Жемалетдинов, и воспитанник «Локомотива» переиграл Гильерме.

Последние полчаса «Рубин» отбивался не только всей командой, но и всем стадионом. Азмун и Гранат могли снять все вопросы, но били мимо в убийственных контратаках. Казалось, Казань уже держит это тяжелейшие три очка в руках, но на 92-й минуте Кверквелия, играющий уже центрального нападающего, убил свою бывшую команду.