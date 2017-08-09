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9 августа 2017, 23:25 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Калачёв забил гол в матче за «Ростов» впервые с 2014 года

В матче пятого тура российской Премьер-Лиги «Ростов» на своём поле обыграл московское «Динамо» со счётом 1:0.

Единственный гол в этой встрече записал на свой счёт полузащитник хозяев Тимофей Калачёв, который реализовал пенальти на 19-й минуте.

Для белорусского футболиста этот гол стал первым в составе «Ростова» за последние три года. До сегодняшнего дня в последний раз Калачёв забивал за свою команду в матче с «Кубанью» (2:2) 8 августа 2014 года. Тимофей не мог отличиться на протяжении 94 официальных матчей за «Ростов» во всех турнирах.

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