Источник: Дзюба отказывается переходить в «Локомотив»

«Ведётся очень серьёзная работа по поиску возможного сменщика Ари.

Скажем так, довольно высокопоставленное лицо в «Локомотиве» доверило мне следующую информацию. Клуб действительно вёл переговоры с Артёмом Дзюбой. Был выход на него, но игрок отказывается переходить в «Локомотив», да и «Зенит» не так чтобы этого хочет. Безусловно, Артём будет биться за место в основе, где сейчас Кокорин и Дриусси", — сказал Шнякин.