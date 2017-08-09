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9 августа 2017, 23:24 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Источник: Дзюба отказывается переходить в «Локомотив»

Комментатор Дмитрий Шнякин в эфире телеканала «Наш футбол» сообщил, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба отказывается переходить в «Локомотив».

«Ведётся очень серьёзная работа по поиску возможного сменщика Ари.

Скажем так, довольно высокопоставленное лицо в «Локомотиве» доверило мне следующую информацию. Клуб действительно вёл переговоры с Артёмом Дзюбой. Был выход на него, но игрок отказывается переходить в «Локомотив», да и «Зенит» не так чтобы этого хочет. Безусловно, Артём будет биться за место в основе, где сейчас Кокорин и Дриусси", — сказал Шнякин.

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