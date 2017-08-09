23-летний футболист вышел в стартовом составе, но был вынужден покинуть поле на 31-й минуте.

«Если честно, вообще не хочу говорить. Пока всё равно ничего неизвестно, МРТ завтра. Что случилось? “Ушла” опорная нога, голень ушла вперёд, а бедро осталось на месте. Почувствовал в этот момент боль, хруст. Врачи ничего не говорят, и я не хочу пока что. Всё расскажут завтра. Боль сейчас немного отпустила, ноет, но не сильно. Есть ли надежда, что травма несерьёзная? Надежда умирает последней», — сказал Тимофеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.