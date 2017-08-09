Тимофеев — о своей травме в игре «Спартак» — «Арсенал»: Почувствовал боль, хруст
Полузащитник «Спартака» Артём Тимофеев рассказал о травме, полученной им в домашнем матче 5-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (2:0).
23-летний футболист вышел в стартовом составе, но был вынужден покинуть поле на 31-й минуте.
«Если честно, вообще не хочу говорить. Пока всё равно ничего неизвестно, МРТ завтра. Что случилось? “Ушла” опорная нога, голень ушла вперёд, а бедро осталось на месте. Почувствовал в этот момент боль, хруст. Врачи ничего не говорят, и я не хочу пока что. Всё расскажут завтра. Боль сейчас немного отпустила, ноет, но не сильно. Есть ли надежда, что травма несерьёзная? Надежда умирает последней», — сказал Тимофеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
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