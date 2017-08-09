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9 августа 2017, 23:03 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Рубин» подтвердил, что на матче РФПЛ с «Локомотивом» скончался болельщик

МОСКВА, 9 августа. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Болельщик умер на матче пятого тура чемпионата России по футболу между «Рубином» и «Локомотивом». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе казанского клуба.

О смерти на стадионе пожилого мужчины ранее написало издание Спорт Бизнес Online Увеличить
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Игра состоялась в среду в Казани на стадионе «Казань-Арена» и завершилась со счетом 1:1. О смерти на стадионе пожилого мужчины ранее написало издание «Спорт Бизнес Online».

«Действительно, на матче скончался 60-летний мужчина. Причину смерти пока точно назвать нельзя», — сказали в пресс-службе «Рубина».

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Новости Премьер-лиги

«Рубин» выразил соболезнования в связи со смертью болельщика на матче с «Локомотивом»

МОСКВА, 9 авг — Р-Спорт. Казанский «Рубин» на своем официальном сайте выразил соболезнования родным и близким болельщика команды, который скончался во время матча пятого тура чемпионата России по футболу против московского «Локомотива».
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