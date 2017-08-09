«Рубин» подтвердил, что на матче РФПЛ с «Локомотивом» скончался болельщик
МОСКВА, 9 августа. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Болельщик умер на матче пятого тура чемпионата России по футболу между «Рубином» и «Локомотивом». Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе казанского клуба.
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Игра состоялась в среду в Казани на стадионе «Казань-Арена» и завершилась со счетом 1:1. О смерти на стадионе пожилого мужчины ранее написало издание «Спорт Бизнес Online».
«Действительно, на матче скончался 60-летний мужчина. Причину смерти пока точно назвать нельзя», — сказали в
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