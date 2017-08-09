Каррера: Луан или Гарай? Если мне купят 4−5 игроков, буду совсем рад

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«Секрет Зе Луиша? Он тренируется»

Матч «Спартака» с «Арсеналом» стоило сыграть только ради Зе Луиша — в октябре 2016-го африканец забил свой предыдущий гол в Премьер-Лиге, долго отмалчивался и незаметно выполнял громадный объём работы, пока журналисты отправляли ему в конкуренты Фёдора Смолова. Зе загубил выход один на один, выход два в ноль, но всё-таки забил свой мяч. А в перерыве сказал, что индивидуальная статистика его мало волнует.

Это правда: Зе Луиша не нужно оценивать по голам. Да Массимо Каррера, судя по пресс-конференции, и не оценивает.

-Что случилось сегодня с Зе Луишем? У него катастрофическая реализация.

-Нападающие, они такие. Порой у них бывает 7−8 моментов, но они не забивают. Иногда бывает, что достаточно одного касания, и мяч залетает. Но я не отталкиваюсь от количества голов, которые забивает нападающий — мне важно, что он делает для команды.

— Как за год вам удалось так преобразовать Зе Луиша? — спросил другой журналист, и после двух полярных вопросов стало ясно: отношение к Зе никогда не будет однозначным. Работу на команду для многих будет перечёркивать реализация.

-Он тренируется. Тренировки нужны, чтобы улучшать качество игроков и всей команды, и если футболист хочет стать сильнее — он становится. Всё зависит от игрока.

«Я не отказывался от Смолова и Канунникова»

О тренировках Массимо Каррера говорил очень много, но в первую очередь отметил самую печальную новость дня.

-У Тимофеева очень серьёзная травма. Он повредил колено, завтра будем знать что-то конкретное, — сказал тренер.

Проходивший мимо коллег врач «Спартака» Михаил Вартапетов подтвердил информацию: «Плохо всё». Говорят о разрыве передних крестообразных связок.

— Почему вы провели серьёзную ротацию перед матчем? Хотели поберечь игроков перед дерби с ЦСКА или выпустили тех, кто прямо сейчас лучше готов?

— Ротация зависит от того, что я вижу в тренировочном процессе. Стараюсь выставлять тех, кто больше готов и больше даёт на тренировках.

— Будет ли Ребров и дальше основным вратарём?

— Все должны заслужить место в составе, как и Фернандо, как и любой другой игрок. Так что для меня нет игроков старта. Есть игроки «Спартака», и у каждого есть возможность сыграть. Я тренер «Спартака», мне платят, чтобы принимать подобные решения. Порой я угадываю, порой — нет, как и все в жизни.

— Как оцените дебют Марио Пашалича в стартовом составе?

-Пашалич сыграл хорошую игру. Так же, как Джикия, Джано, Промес и так далее. Когда каждый игрок борется, играет на победу ради «Спартака», у нас намного больше шансов победить. Очень мало футболистов, которые могут принести команде победу в одиночку.

Не обошлось и без новой порции трансферных новостей.

— Вчера вы говорили, что предпочтёте Гарая Луану. Сейчас, как пишут, Луан уже почти едет в Москву — какие мысли по трансферу у вас теперь?

-Если оба придут в «Спартак», я буду очень рад. Из двух я бы выбрал Гарая, потому что с Таски ситуация ещё непонятна: останется он или уходит. Так что я предпочитаю выбрать покупку защитника. Хотя если мне купят 4−5 игроков, я буду рад ещё больше.

— Наиль Измайлов заявил, что вы лично отказались от трансферов Канунникова и Смолова.

— Смолова и Канунникова я бы хотел, я не отказывался от них — хочу, чтобы это было ясно — но были некоторые обстоятельства, которые заставили отменить сделку.

«Петковичу нужно привыкать к русскому чемпионату»

Миодраг Божович пришёл на пресс-конференцию с желанием поскорее её закончить.

— «Спартак» был лучше и заслужил выиграть. У «Спартака» была пара очень хороших моментов, а мы не создали какую-то остроту в атаке. Надо оставить игру позади и смотреть вперёд. У «Арсенала» не получался контроль мяча, мы редко давали передачи вперёд, чаще играли назад и поперёк. Когда так играешь, сопернику легче обороняться.

— Вы много сваливались на левый фланг — была ли такая установка?

— Это просто игровая ситуация. Альварес больше подключался к атаке, поэтому его фланг был более заметен.

— Сунзу был в первоначальном составе на матч, но потом исчез. Почему? И как скоро будут готовы другие травмированные игроки — например, Расич?

— Сунзу отравился после игры с «Тосно». Нам казалось, что он выздоровел, но на разминке он почувствовал недомогание, и нам пришлось выпустить другого игрока. Что касается Расича, он должен быть готов к матчу с «Уралом».

— Как оцените игру бывшего подопечного по «Црвене Звезде» Марко Петковича?

— Сегодня он неплохо сыграл. Ему нужно привыкать к русскому чемпионату — это непростая лига, здесь очень критически пишут о местном футболе, в лиге много единоборств, много перелётов, автобусов… Здесь каждому непросто.

Уж кому ли, как не Божовичу, знать, каково вариться в нашем футболе. Правда, пока у Миодрага дела идут не так весело — из пяти стартовых матчей проиграно четыре.