Массимо Каррера: Буду рад, если мне купят еще пять игроков

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— Что произошло с Тимофеевым?

— Думаю, что у него серьезная травма. Он повредил колено.

— Чем была вызвана ротация?

— На поле всегда выходит тот состав, который дает мне больше стабильности и спокойствия.

— Чем вызвана ранняя замена Петковича?

— Это тактическая замена, мое решение.

— Почему Зе Луиш так долго не мог забить?

— У нападающих порой бывает по семь-восемь моментов, и они не забивают. А бывает, достаточно одного касания, и мяч залетает в ворота. Но я не отталкиваюсь от количества голов. Мне важно, что Луиш делает для команды, как ей помогает.

— За год Зе Луиш превратился в одного из самых полезных игроков «Спартака». Как у него получилось?

— Для этого и существуют тренировки, там игроки улучшают свои индивидуальные качества. Если Зе хочет прогрессировать, он это делает.

— Ребров по-прежнему первый номер?

— Все должны заслужить место в стартовом составе. Для меня нет игроков старта и остальных. У каждого есть возможность сыграть. Мне платят, зато что принимаю решения. Порой угадываю, порой нет. Но я делаю все для «Спартака».

— Считаете ли вы эту победу реваншем после поражения в прошлом году в Туле?

— Тогда был своеобразный матч, мы уже стали чемпионами и несерьезно подошли к игре. Когда не воспринимаешь матч серьезно, можно проиграть кому угодно.

— Насколько Промесу комфортно играть слева?

— Промес может играть и справа и слева. С левого фланга у него больше возможностей бить по воротам.

— Пару дней назад вы сказали, что между Луаном и Гараем выберите второго. Есть ли конкретика по трансферам?

— Если оба придут в «Спартак», буду очень рад. Я говорил про Гарая, так как с Таски ситуация еще не прояснилась, не знаю, останется он или уйдет. Но если мне купят еще 4−5 игроков, буду только рад.

— Стало известно, что вы отказались от приобретения Канунникова и Смолова. Почему?

— Если я от них отказался, на это есть причины. Я бы хотел видеть их в команде, и не отказывался. Но были ситуации, которые не позволили заключить сделку.