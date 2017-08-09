Массимо Каррера: Буду рад, если мне купят еще пять игроков
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после победы над «Арсеналом» рассказал о ротации, невезении Зе Луиша и почему в клубе нет Смолова.
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Видимо, что-то случилось...
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— Что произошло с Тимофеевым?
— Думаю, что у него серьезная травма. Он повредил колено.
— Чем была вызвана ротация?
— На поле всегда выходит тот состав, который дает мне больше стабильности и спокойствия.
— Чем вызвана ранняя замена Петковича?
— Это тактическая замена, мое решение.
— Почему Зе Луиш так долго не мог забить?
— У нападающих порой бывает по
— За год Зе Луиш превратился в одного из самых полезных игроков «Спартака». Как у него получилось?
— Для этого и существуют тренировки, там игроки улучшают свои индивидуальные качества. Если Зе хочет прогрессировать, он это делает.
— Ребров
— Все должны заслужить место в стартовом составе. Для меня нет игроков старта и остальных. У каждого есть возможность сыграть. Мне платят, зато что принимаю решения. Порой угадываю, порой нет. Но я делаю все для «Спартака».
— Считаете ли вы эту победу реваншем после поражения в прошлом году в Туле?
— Тогда был своеобразный матч, мы уже стали чемпионами и несерьезно подошли к игре. Когда не воспринимаешь матч серьезно, можно проиграть кому угодно.
— Насколько Промесу комфортно играть слева?
— Промес может играть и справа и слева. С левого фланга у него больше возможностей бить по воротам.
— Пару дней назад вы сказали, что между Луаном и Гараем выберите второго. Есть ли конкретика по трансферам?
— Если оба придут в «Спартак», буду очень рад. Я говорил про Гарая, так как с Таски ситуация еще не прояснилась, не знаю, останется он или уйдет. Но если мне купят еще 4−5 игроков, буду только рад.
— Стало известно, что вы отказались от приобретения Канунникова и Смолова. Почему?
— Если я от них отказался, на это есть причины. Я бы хотел видеть их в команде, и не отказывался. Но были ситуации, которые не позволили заключить сделку.
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