«Ростов» наверху и без Бердыева. Как желто-синие обыграли «Динамо»
«Советский спорт» рассказывает о матче «Ростов» — «Динамо» (1:0).
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МОЛОДЕЖЬ НЕ ПОЖАЛЕЛИ
Погода в Ростовской области в августе — разговор особый.
К сожалению, официальные лица матча молодежных составов «Ростов» — «Динамо» придерживались иного мнения. Игру, назначенную на 15:30, никто отменять не стал. Например, инспектор Эдуард Малый отметил, что есть только лишь нижний порог температуры, когда командам рекомендуется не проводить матчи. Составляет он минус 15 градусов. Поэтому игра «молодежек» должна была быть сыграна, несмотря на жару и искусственное батайское поле, на котором без проблем можно было жарить стейки самой сильной степени прожарки.
Интересно, что изначально матч был запланирован на 17 часов, но «Динамо» попросило перенести встречу, чтобы не опоздать на самолет. Второй состав
ПОЛЕ НЕ СГОРЕЛО
В прошлом туре ростовчане столкнулись с безобразным полем в Махачкале. Напомним, что в Дагестане солнце
— Чтобы визуально газон был красивым, нужно бороться не за внешний вид, а за фундамент, который лежит под травой — корневую систему. Если с ней все нормально, то и поле будет в отличном состоянии. В данной ситуации температура воздуха уходит на второй план, — отметил
— Что тяжелее пережить газону: мороз или жару?
— Газон очень легко испортить в любую погоду. Всем командам нужно беречь поле, на котором они играют. Конечно, после дождя имеет место повышенный риск, но чемпионат стартовал, поэтому мы обязаны готовить газон в необходимом состоянии при любых обстоятельствах. По поводу рисков в жару могу сказать, что траву нежелательно коротко стричь при такой погоде. Сейчас же у нам все хорошо. Поле укатано, трава подстрижена. Клуб приобрел новую косилку, в результате чего газон имеет абсолютно другой вид.
ДЯДЮН УЖЕ МОЛОДЕЦ
В день матч основ в
Бить вызвался Калачев, который без проблем переиграл Шунина — 1:0. Интересно, что ветеран «Ростова» забил впервые за три года.
После перерыва
«Ростов» одержал третью победу подряд и вновь доказал, что набирать очки можно и без Курбана Бердыева.
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