Вартапетов: Хавбек «Спартака» Тимофеев получил травму передних крестообразных связок
МОСКВА, 9 авг —
Р-Спорт, Вероника Столбунова. Футболист «Спартака» Артем Тимофеев, вероятно, получил травму передних крестообразных связок колена в матче чемпионата России против тульского «Арсенала», заявил руководитель медицинского департамента московского клуба Михаил Вартапетов.
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В среду «Спартак» победил «Арсенал» со счетом 2:0 в домашнем матче пятого тура российской футбольной
«Скорее всего, это травма передних крестообразных связок. Степень тяжести и необходимость операции определим завтра. К сожалению, это даже не в результате единоборства, а в результате неудачного движения опорной ноги. Завтра во второй половине дня постараемся окончательно все понять. Сам футболист подавлен и расстроен. Пока это все предварительно», — сказал Вартапетов журналистам.
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