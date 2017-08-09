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9 августа 2017, 22:47 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Вартапетов: Хавбек «Спартака» Тимофеев получил травму передних крестообразных связок

МОСКВА, 9 авг — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Футболист «Спартака» Артем Тимофеев, вероятно, получил травму передних крестообразных связок колена в матче чемпионата России против тульского «Арсенала», заявил руководитель медицинского департамента московского клуба Михаил Вартапетов.

Вартапетов: Хавбек Спартака Тимофеев получил травму передних крестообразных связок - Фото 1 Увеличить
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В среду «Спартак» победил «Арсенал» со счетом 2:0 в домашнем матче пятого тура российской футбольной премьер-лиги. На 31-й минуте Тимофеев из-за травмы был заменен на Дениса Глушакова.

«Скорее всего, это травма передних крестообразных связок. Степень тяжести и необходимость операции определим завтра. К сожалению, это даже не в результате единоборства, а в результате неудачного движения опорной ноги. Завтра во второй половине дня постараемся окончательно все понять. Сам футболист подавлен и расстроен. Пока это все предварительно», — сказал Вартапетов журналистам.

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Новости Премьер-лиги

Травма хавбека «Спартака» Тимофеева оказалась серьёзной

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов сообщил, что повреждение полузащитника красно-белых Артёма Тимофеева, которое он получил в первом тайме домашнего матча 5-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (2:0), оказалось серьёзным.
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