Вартапетов: Хавбек «Спартака» Тимофеев получил травму передних крестообразных связок

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В среду «Спартак» победил «Арсенал» со счетом 2:0 в домашнем матче пятого тура российской футбольной премьер-лиги. На 31-й минуте Тимофеев из-за травмы был заменен на Дениса Глушакова.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 5, 9.08.2017, 19:30 2:0 Спартак М Арсенал Т

«Скорее всего, это травма передних крестообразных связок. Степень тяжести и необходимость операции определим завтра. К сожалению, это даже не в результате единоборства, а в результате неудачного движения опорной ноги. Завтра во второй половине дня постараемся окончательно все понять. Сам футболист подавлен и расстроен. Пока это все предварительно», — сказал Вартапетов журналистам.