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9 августа 2017, 22:42 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Травма хавбека «Спартака» Тимофеева оказалась серьёзной

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов сообщил, что повреждение полузащитника красно-белых Артёма Тимофеева, которое он получил в первом тайме домашнего матча 5-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (2:0), оказалось серьёзным.

Футболист из-за травмы не смог продолжить встречу и был заменён на 31-й минуте.

«У Тимофеева серьёзное повреждение связок левого коленного сустава. Скорее всего, это передняя крестообразная связка. Завтра мы узнаем степень тяжести и определимся с необходимостью операции. Это результат не единоборства, а неудачное движение», — передаёт слова Вартапетова корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.

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