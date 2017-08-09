Травма хавбека «Спартака» Тимофеева оказалась серьёзной

Футболист из-за травмы не смог продолжить встречу и был заменён на 31-й минуте.

«У Тимофеева серьёзное повреждение связок левого коленного сустава. Скорее всего, это передняя крестообразная связка. Завтра мы узнаем степень тяжести и определимся с необходимостью операции. Это результат не единоборства, а неудачное движение», — передаёт слова Вартапетова корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.