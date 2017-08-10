«Ростов» одержал минимальную победу над «Динамо»
«Ростов» и «Динамо» сыграли матч 5-го тура РФПЛ на стадионе «Олимп-2». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.
На 19-й минуте белорусский атакующий крайний полузащитник Тимофей Калачев открыл счет и забил свой первый мяч в сезоне ударом с пенальти — 1:0.
Статистика матча («Ростов» / «Динамо»).
Удары 10/7.
Удары в створ 5/2.
Владение 48%/52%
Фолы 15/12.
Благодаря минимальной победе «Ростов» поднялся на 3-е место, набрав 10 очков. «Динамо» опустилось на 11-ю строчку с 4-мя очками.
Составы на матч:
«Ростов»: Песьяков, Вилюш, Паршивлюк, Ингасон, Мевля, Калачев, Зуев, Могилевец, Байрамян, Гацкан, Дядун.
«Динамо»: Шунин, Морозов, Хольмен, Терехов, Шунич, Панченко, Зотов, Сов, Катрич, Ташаев, Вандесон.
Главный арбитр матча: Сергей Лапочкин.
Предупреждения: Сов — 11, Гацкан — 15, Терехов — 17, Катрич — 21, Байрамян — 21, Ингасон — 26, Паршивлюк — 56.
Голы: Калачев (пен) 19 — 1:0.
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