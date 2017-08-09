Трансфер Луана в «Спартак» оказался под угрозой срыва
Трансфер нападающего «Гремио» Луана в московский «Спартак» оказался под угрозой срыва
из-за разногласий между сторонами и того, что футболистом всерьёз заинтересовались английские гранды, сообщает Zero Hora.
Скорее всего, речь идёт о «Ливерпуле» и лондонском «Арсенале».
Накануне казалось, что переход форварда в Россию за € 25 млн уже неизбежен, особенно после того, как президент «Гремио» Ромилдо Болсан открыто заявил, что сторонам осталось только согласовать детали. Тем не менее бразильский клуб
Ранее сообщалось о конфликте между агентом Луана и посредником, работающим от имени «Спартака», но оба данную информацию опровергли.
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